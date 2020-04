Gay de Liébana en 'TRECE al día': "La perspectiva que presenta el FMI es de apocalipsis económico"

El profesor Gay de Liébana ha valorado en 'TRECE al día' la situación económica. "El Gobierno lo ha hecho casi todo mal". "La perspectiva que presenta el FMI es de apocalipsis económico. En España, sobre todo, será una calamidad por nuestro modelo económico que depende muchísimo del turismo". "No estamos en una situación a dar una renta básica universal. Me parece bien ayudar a la gente, pero nuestras cuentas públicas no admiten nada. Hay que buscar eficiencia del gasto público y recortar partidas y gastos superfluos".