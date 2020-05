"Ayúdales a continuar", la campaña de Ayuda a la Iglesia Necesitada para sostener a los religiosos en todo el mundo

"Ayúdales a continuar" es la campaña que ha puesto en marcha Ayuda a la Iglesia Necesitada para sostener a los religiosos que están atendiendo a todo el mundo en diferentes puntos del planeta. En "TRECE al día" hablamos con Philipp Ozores, secretario general de ACN Internacional. "El hecho de estar confinados ya es un lujo que muchos no se pueden permitir. La mayoría de la realidad humana no tiene reservas para sobrevivir. Al mismo tiempo tenemos una Iglesia que sí responde. Cuando muchos sí que pueden salir a buscarse el pan, la Iglesia está en muchas ocasiones privadas de ese sustento para sobrevivir". Philipp explica que en países como Venezuela, la población está tratando de sobrevivir dentro de una miseria tremenda. "Allí lo que estamos haciendo no son grandes proyectos, sino enviar ayuda de subsistencia, para que el sacerdote pueda seguir ejerciendo su labor pastoral. Se utiliza un sistema que se está conociendo en otras partes del mundo como es el estipendio de Misa. Desde cualquier parte del mundo se puede ofrecer una Misa para que celebre en cualquier parte del planeta y con la misa mando también una pequeña cantidad de dinero. Las pequeñas donaciones de mucha gente pueden mover montañas y llegar a sacerdotes de todo el mundo que a su vez los comparten con sus files, y ayudan a miles y millones de personas a sobrevivir dignamente. Al final somos una familia de cristianos y cuando una parte sufre, los otros ayudan. Además, el estipendio llega íntegramente a los sacerdotes".Philipp Ozores explica cómo a la sede central de ACN han llegado 8.000 solicitudes de ayuda este año. "Todo para ayuda pastoral, y ahí hay un equipo que procesa estas solicitudes. Estos proyectos se financian gracias a las pequeñas aportaciones que vienen de todo el mundo".