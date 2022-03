El almirante Ángel Tafalla, en TRECE: "Las sanciones comerciales pararán a Putin, pero hay que ganar tiempo"

Ángel Tafalla, almirante de la Armada en la reserva, ha pasado ante las cámaras de 'TRECE al día' con José Luis Pérez para valorar la evolución de la invasión rusa en Ucrania, la situación de avance de las filas de Putin y la resistencia del ejército local. "Se puede resistir, porque el combate urbano es duro", asegura el almirante Tafalla.

En este sentido, añade que "el ejército ucraniano que está resistiendo está haciendo una labor esencial porque está ganando tiempo. Lo que parará a Putin serán las sanciones comerciales, pero hay que encontrar tiempo para sustituir los 5 millones de barriles que nos vende Rusia". Además, avisa de que "si el ejército ucraniano colapsa, entraríamos frontera con frontera. Sería altamente peligrosa".

El almirante sostiene que "ha fallado la hipótesis inicial de Putin, su idea era que los ucranianos les iban a recibir con los brazos abiertos. Tanto unos como otros luchan por la identidad ucraniana. No es un invento, a pesar de que Putin pensase que era un sueño. Es una idea suficientemente fuerte como para morir por ella".

Ángel Tafalla asegura que "una vez que ha fallado esa hipótesis, que también le falló a los americanos con Irak, viene una represión de los antecedentes de sus operaciones en Siria, en Chechenia… El combate urbano es muy duro, porque iguala a unidades especializadas y a un paisano que salga de un portal con un lanzagranadas y dispare a 5 metros a un carro de combate. Igualan a ambos en una lucha sangrienta, y en la mentalidad del poderoso exige represalias. El ejército ruso tiene un historial de represalias en combate urbano muy duro".

El almirante de la Armada en la reserva apunta a que "al soldado ruso, que le han dicho que iba de maniobras, y después le han dicho que iba a liberar a los hermanos eslavos, y de repente, le sacan un coctel molotov piensa 'algo no coincide'. Por tanto, la moral de rusos y ucranianos es diferente. La motivación es diferente".

Con respecto a la posibilidad de la contienda se extienda al campo marítimo, Tafalla explica que "la capacidad anfibia es auxiliar. En Mariúpol ha habido unos desembarcos poco importantes. Hacer un desembarco en Odesa no sería para conquistar porque ya tienen la cabeza de playa, que es Crimea. Es importante la prevención de lo que viene después, que es la disuasión de que OTAN y Rusia no entremos en guerra".

Por último, el almirante alerta de que "no hay una experiencia de un conflicto directo entre dos potencias nucleares como son la OTAN y Rusia. No hay experiencia en ello. Hay una opinión de que los rusos conciben recurrir a las armas nucleares tácticas. No ha habido antecedentes, pero solo la posibilidad de que exista eso es escalofriante".