La visión optimista de un virólogo ante la amenaza de la nueva variante Centaurus: “Tenemos que convivir”

La nueva amenaza de la pandemia tiene otro nombre propio: Centaurus. Es una subvariante de Ómicron que podría ser más contagiosa, según la OMS. El virólogo Raúl Ortiz de Lejarazu ha estado en ‘TRECE al día’ para aclarar si nos debemos preocupar o no: “Cada variante que ha surgido era más infecciosa que las anteriores. El determinante principal de permanencia de un virus es su capacidad de infecciosidad. El virus que es capaz de infectar a más gente es el que prevalece, no el más agresivo”.

Centaurus, ¿una nueva amenaza?

Raúl es optimista y explica que la variante Centaurus no es muy diferente a otras anteriores: “La población, que no es experta en el tema, ve noticias disparatadas, pero en Europa hemos admitido que tenemos que convivir con él y hemos tratado de normalizar nuestras vidas. Yo sigo pensando que esto es el principio del fin. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en pandemia, pero, la fase en la que estamos está muy alejada de la de hace dos años. Tenemos que entender esto porque si no estamos lanzando mensajes pesimistas y alarmistas”.

A pesar de entender esto, también hay que ser conscientes de que “el virus sigue entre nosotros y un virus que es más infeccioso tiene más clientes y aunque el porcentaje de gravedad sea menor, si el porcentaje de infectado es mayor, produce una sobrecarga hospitalaria”. El virólogo señala que el virus acabará infectándonos a todos, pero “cuánto más tarde, mejor vacunados y más protegidos, mejor”.

¿Debemos escandalizarnos por las aglomeraciones?

Ahora que llegan las fiestas de los pueblos y que acaban de comenzar los encierros de San Fermín o los festivales de música, es muy común ver aglomeraciones de personas sin mascarilla. ¿Debemos preocuparnos?:“No me llevo las manos a la cabeza. Cuando uno admite que vamos a convivir con un virus, esto es para lo bueno y para lo malo. España tuvo uno de los confinamientos más crueles, donde se podía sacar a los perros y no a los niños, y este escenario es imposible con los elementos que tenemos ahora”. Raúl apunta que todas estas personas ayudarán a difundir la infección, aunque, por la edad, esto se traduzca en pocas hospitalizaciones.

Raúl Ortiz de Lejarazu sí que hace una puntualización sobre aquellos que ya no han continuado con las pautas de vacunación: “Hay un 40% que no se han puesto la dosis de refuerzo y llevan un año con sus dos dosis de vacuna. Hay muchas vacunas que no son para toda la vida y es necesario recordar a nuestra inmunidad. Tengo esperanza en que hay varias compañías que van a producir vacunas nuevas que están configuradas para población que está ya inmunizada”.

Si eres una de esas personas que se vacunó de las dos primeras dosis, contrajo el Coronavirus y está esperando a ponerse la tercera, puede que no sepas cuándo es el mejor momento para hacerlo. El virólogo aclara que “no es tanto el tiempo si no cuándo ha aparecido la infección porque es diferente la inmunidad. Yo recomendaría que si han pasado más de seis o siete meses de la última infección podrían ya ponerse la vacuna”.