Virólogo de la Universidad de Pensilvania analiza en TRECE las claves de la tercera ola de coronavirus

Pablo Tebas, virólogo de la Universidad de Pensilvania, analiza en 'TRECE Al Día' la tercera ola de coronavirus y el descontrol de contagios. El médico expone que “espero que no haya que hacer un confinamiento como el de primavera y que poco a poco con la vacuna y las medidas de distanciamiento social la epidemia empiece a bajar un poco".

Respecto a la cepa inglesa y al número de casos de ella en España, el virólogo defiende que "la cepa inglesa se transmite con más facilidad, pero no produce una enfermedad más grave y parece que afortunadamente es aún sensible a la inmunidad generada por la vacuna". Y ante los diferentes tratamientos alternativos para frenar la enfermedad, señala que "lo que hemos aprendido tras estos meses de pandemia es que las medicinas no funcionan en todos los estadios de la enfermedad".

En relación a la campaña de vacunación en Estados Unidos, el doctor manifiesta en TRECE que “el ritmo al que vamos en EE.UU. es lento, el Gobierno Federal ha distribuido las vacunas a los estados y los estados se las han dado a los condados para que empiecen a vacunar a la población, y los servicios sanitarios de los condados son pequeños y es verdad que la campaña de vacunación va despacio”. Y señala que “en España también va despacio y se ha vacunado entre un 1 y un 3% de la población solamente, espero que se acelere el proceso de vacunación”.

El doctor Pablo Tebas está trabajando actualmente en otra vacuna contra el coronavirus, y explica que “la vacuna con la que yo trabajo va a un poquito retrasada con las actuales pero lo mas importante es que tengamos una vacuna para poder empezar a vacunar a la población para crear inmunidad”. Y resalta que lo importante es “que acabemos de una vez con esta pandemia y podamos volver a la normalidad”.

Ante la búsqueda de un horizonte que nos indique la finalización de esta pandemia, el virólogo de la Universidad de Pensilvania declara que “yo soy optimista y si conseguimos distribuir la vacuna de manera eficiente, y cuando suban las temperaturas y con las medidas de distanciamiento social y la evolución natural del virus, espero que para verano o hacia el final de verano la pandemia ya haya bajado”. Sin embargo, señala que “no sabemos que variantes de virus van a ocurrir, si la vacuna va a perder efectividad… si todas las cosas bien espero que en verano hagamos una vida más normal, pero es muy difícil predecir”.