Una vecina de Letur logra contactar con sus familiares desaparecidos en Massanasa (Valencia): "Están vivos"

La localidad de Letur (Albacete) está sufriendo los estragos más duros de la DANA. El municipio ha visto como en escasas horas las intensas lluvias han arrasado con las infraestructuras de gran parte del pueblo dejando a su paso casas completamente destruidas. La peor noticia para los vecinos de este pueblo ha sido la confirmación de un fallecido y cinco desaparecidos que los equipos de emergencias continúan buscando. Solo en Letur hay desplegados más de 150 efectivos de emergencias.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se ha desplazado a la localidad albaceteña. En declaraciones a los medios, ha avanzado que el pronóstico que maneja el Gobierno regional "es muy negativo" respecto al resto de desaparecidos, aunque se mantiene "la esperanza".

Desolación en Letur

Álvaro es uno de los vecinos del municipio castellano manchego que se ha visto afectado por la DANA. "Agua no tenemos, han puesto una especie de tanque, el supermercado está abierto, hemos podido ir a comprar botellas de agua, en casa no hay potable. Electricidad sí que tenemos, no se si será porque estamos más a las afueras, internet no tenemos, cobertura poca, hemos estado utilizando mi teléfono como punto de acceso para todo el mundo", explica en 'Trece Al Día'.

A su casa ha llegado una vecina, Arantxa, que se ha visto obligada a abandonar su hogar porque el agua seguía subiendo por las paredes. A su vez, ella ha tenido a familiares desaparecidos en Massanassa (Valencia). Después de 12 horas sin saber nada de ellos, Arantxa ha podido contactar con su madre y su hermano. "Hace un par de horas su hermano ha conseguido un poco de cobertura para decirle que estaban vivos", cuenta Álvaro.

Vecinos como Arantxa pasarán una noche más fuera de su casa como consecuencias de los daños que ha sufrido la infraestructura de su hogar. "Estamos todos aquí en casa, una vecina del pueblo que su casa se ha inundado, no ha podido entrar hoy, pasará la noche aquí hoy también, no sabe ni lo que se va a encontrar", explica Álvaro.

Siguen buscando a cinco desaparecidos en Letur

Los equipos de rescate continúan las labores de búsqueda en la localidad castellano manchega. El objetivo para los más de 150 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es encontrar a las cinco personas que continúan desaparecidas.

La delegada del Gobierno de Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha asegurado que el Gobierno va a desplegar "todos los medios" disponibles, incluidos perros de rastreo y drones, ya operativos en la localidad albaceteña. No obstante, ha avisado de que no se podrá hacer un balance definitivo hasta que no avancen las tareas de desescombro, y ha lamentado que pasarán "muchos días para que Letur sea el pueblo que era hace dos días".