Una planta carnívora podría permitir que los celiacos coman gluten: "Nos dejaríamos de preocupar..."

¿Eres de esas personas que ha eliminado de su dieta el gluten o la lactosa sin ser intolerante? Estos alimentos han cogido fama de poco saludables y los expertos aseguran que si no consumes lactosa sin ser intolerante, tú mismo puedes llegar a generarte una intolerancia y, con el gluten, existe una falsa creencia de que son alimentos más sanos, pero, “son pasteles, panes, bollería mucho más industrial y más calórico”. Por lo tanto, si no tienes ninguna intolerancia, no es necesario retirar ningún alimento.

Si tu caso es que sufres la enfermedad celiaca, como es el caso del 1 % de los europeos, puede que estés de suerte. Un laboratorio de Barcelona ha encontrado una posible solución a todo esto y se encuentra en una planta carnívora llamada ‘Nepenthes ventrata’ que se come a los insectos. El zumo de la planta se puede utilizar para combatir el efecto adverso del gluten e incluso para permitir que los celiacos coman normalmente.

Aarón Santana, presidente de la Federación de Asociaciones de Celiacas de España y paciente celiaco, explica en ‘TRECE al día’ qué supone en la vida de una persona ser celiaco: “Muchas dificultades a la hora de salir a comer con nuestros familiares porque siempre tenemos que estar pendiente de lo que podemos comer”. Además, también supone un desembolso económico: “La llaman la enfermedad de los ricos porque el coste en la cesta de la compra supone 1.000 euros más al año de media”.

Aarón descubrió que era celiaco cuando se realizó unas pruebas médicas a raíz de una anemia. ¿Qué le parece el nuevo descubrimiento de la planta carnívora?: “Supondría un avance enorme porque nos dejaríamos de preocupar y podremos digerir el gluten de forma adecuada. Para nosotros va a ser agua de mayo”.