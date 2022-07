¿Si no trabajas en vacaciones, por qué obligar a tu hijo a hacer deberes durante el verano?

Han pasado unos días desde que los más pequeños han terminado el curso escolar y comienza un debate: ¿deben hacer tareas en verano o es mejor que no realicen deberes en verano? Natalia Valverde, psicóloga de Gimeno, Prado y Valverde Psicología, ha estado en ‘TRECE al día’ para aclarar si es bueno acudir a los libros de verano para que los niños no pierdan las rutinas: “A veces somos los padres los que no sabemos qué hacer con ellos, pero tenemos que tener muy claro que el aprendizaje del niño no se frena en verano porque no esté haciendo tareas. Los niños han pasado un curso escolar que se les ha hecho muy largo y el verano es un momento perfecto para que hagan otro tipo de tareas más lúdicas”. Natalia apunta que los expertos indican que el niño aprende mejor cuándo no es una obligación, sino que puede elegir.

¿Qué tipo de tareas pueden favorecer su aprendizaje?

“Tenemos muchos juegos y deportes que les ayudan a mejorar destrezas. La lectura, la pintura, que hagan puzles, que jueguen a las cartas… puede seguir aprendiendo, pero de otra manera”, aconseja Natalia. Estos son unos consejos generales y cada niño tiene unas necesidades o carencias concretas, pero, aun así, y aunque el resultado del curso escolar no haya sido el esperado, Natalia asegura que “no se les debe castigar. Hay que fomentar que haga aquello que más le guste… ya nos peleamos con los niños durante todo el año”.

Natalia Valverde nos invita a hacer una reflexión: “¿Los mayores nos llevamos tareas en verano? ¿Nos ponemos a repasar nuestro trabajo? No, pues con los niños no hay que hacerlo diferente, hay que ser empáticos”. La mejor forma de afrontar el verano es que aprovechen para desarrollar sus capacidades de socialización y disfrutar de tiempo en familia: “Los niños tienen que estar con otros niños y, sobre todo, estar con los padres. Ellos lo necesitan”.

¿Son las nuevas tecnologías un buen pasatiempo?

Otra de las grandes peleas en los hogares es el tiempo que pasan los hijos con los dispositivos móviles, el ordenador o las videoconsolas: “Los adultos también abusamos y los niños sin duda. Muchas veces tiene que ver con que los padres no tenemos tiempo de ocuparnos. Lo mejor es el mínimo tiempo posible, es necesario que haya tiempo para aburrirse, que es cuando se despierta la imaginación”.