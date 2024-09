Siempre llego tarde: ¿Qué me pasa?

'Estoy a dos paradas de metro', 'me retraso 10 minutos', 'llego en cero coma...'. Probablemente has pronunciado estas palabras o las has escuchado alguna vez. Lo cierto es que, según la aplicación Wave, al 90% de la población le da apuro ser impuntual y un 64% admite que siempre lo es. Es un hábito que puede resultar frustrante a quienes experimentan la impuntualidad, pero también a quienes la sufren. Entender las razones detrás de este comportamiento puede proporcionar información valiosa sobre la psicología de la persona afectada y cómo abordar este hábito.

Jorge López, psicólogo, ha explicado en 'Trece al Día' qué significa llegar tarde desde una perspectiva psicológica. Uno de los motivos más simples es la gestión del tiempo ineficaz. Algunas personas tienen dificultad para estimar el tiempo que necesitan para llegar a un destino. La procrastinación es un factor a tener en cuenta. Posponer tareas hasta el último minuto no solo afecta la puntualidad, sino que también puede generar estrés. "La desidia, la dejadez, la falta de ganas para hacer algo es un autoengaño porque en algún momento tendremos que hacer frente a nuestras obligaciones", añade Jorge. Y cuando lo vamos a hacer entramos en un momento "catastrófico" en el que ya "no tenemos tiempo" y aparecen los problemas de ansiedad que lleva a sentirse mal con uno mismo.

No obstante, la impuntualidad también puede ser una "fobia social", asegura. Las personas que experimentan ansiedad social pueden evitar situaciones sociales o llegar tarde para reducir el estrés asociado con interactuar con otros. En este caso, el retraso puede ser una forma de evitar confrontar situaciones incómodas. En definitiva, ser impuntual puede ser un síntoma de problemas para gestionar el tiempo, la procrastinación o la fobia social. Comprender las razones puede ser el primer paso para mejorar la puntualidad y reducir el estrés que va asociado a este hábito.