¿Realmente podría beneficiar la ley del 'sólo sí es sí' a 'La Manada'?: "No cabe revisión retroactiva"

El abogado de 'La Manada' pedirá que se revise a la baja la condena apoyándose en la ley del 'sólo sí es sí'. Agustín Martínez se apoyará en la nueva Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como la Ley del 'solo sí es sí' - proyecto impulsado por el Ministerio de Igualdad con Irene Montero a la cabeza -, para solicitar una revisión a la baja de la condena de sus representados, que fueron condenados por el Tribunal Supremo a 15 años de prisión por un delito continuado de violación con las agravantes específicas de trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas. TRECE ha hablado con Agustín, quién asegura que “es factible porque la nueva ley reduce los mínimos de la pena y es factible que se reduzcan la condena por el delito de Pamplona de 2016”.

¿Es realmente posible? Para aclarar todas las dudas, el abogado y catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés, ha explicado por qué no cree que la rebaja de la condena sea posible: “Lo que se toca es el mínimo, no el máximo, por tanto, la ley penal por su naturaleza es irretroactiva. Cabe la posibilidad de una aplicación retroactiva cuando pueda beneficiar al reo, pero en este caso no lo beneficia. Hay coincidencia en texto antiguo, en el actual y en la pena impuesta por el Tribunal Supremo, por lo que, a mi juicio, no cabe la revisión retroactiva".

Cabe recordar que, con la nueva ley, se unen los delitos de abuso y agresión sexual en un mismo tipo. ¿Esto ayuda?: “Es una cuestión terminológica, pero cuando se comparan las leyes lo que hay que analizar son los hechos y su calificación jurídica. Los hechos de La Manada son hechos probados e integran un delito de violación y este término se mantiene”, explica Emilio.

Aunque en este caso concreto no se pueda aplicar… ¿Podría llegar a beneficiar a otros?: “La ley penal puede ser retroactiva si beneficia al reo, pero hay que aplicarla en su totalidad. La distinción entre agresión y abuso no va a plantear especiales problemas, aquí lo importante es la cantidad de pena que se impone en un supuesto y en otro”. Emilio aclara que si los abusos hubieran desaparecido, cuando esta ley entrara en vigor, todos aquellos que estén condenados por abuso deberían salir del centro penitenciario, pero, en este caso, “el abuso no desaparece, se reputa en forma de agresión, pero su configuración material sigue siendo la misma”.

Para finalizar, Emilio señala que esta ley es complicada porque “se trata de delitos que se cometen en una vis a vis y sin testigos. Creo que el panorama jurisprudencial que se avecina con esta nueva norma va a general problemas interpretativos de gran calado”.