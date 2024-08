Cádiz triplica su población durante los meses de verano. Estamos en la temporada más intensa para la ciudad y su seguridad se refuerza. Este dispositivo se establece desde el 1 de junio al 30 de septiembre según un protocolo definido por los mandos policiales. En‘TRECE Al Día’, acompañamos al oficial de la Policía Local de Cádiz y responsable de vigilancia en playas, Jesús Urbina comprueba cómo es una jornada de trabajo previa a un fin de semana de altas temperaturas.

Prevenir el conflicto: convivencia entre bañistas y veraneantes

Una de las actuaciones de los agentes se centra en buscar el equilibro entre todos los veraneantes que llegan a Cádiz a disfrutar de sus playas. Por ello, el Ayuntamiento de la ciudad tiene una ordenanza que prohíbe los juegos de pelota, parcelaciones y presencia de perros en la arena. Existen espacios habilitados para todos ellos: “Hay espacios habilitados para no molestar al resto de personas”, asegura Urbina. Los tres primeros días de julio, la Policía Local de Cádiz ha confiscado 40 balones en las playas de la capital gaditana. Se vigila también que no haya la denominada ‘guerra de sombrillas’: “Controlamos que no haya parcelaciones, y que todo el mundo tenga su espacio en la playa”

Los ladrones no descansan en verano

Las playas de Cádiz, al estar pegadas a la ciudad, son consideradas ‘playas urbanas’ lo que facilitan la entrada y salida con facilidad de los carteristas, un problema que reconocen desde la Policía Local: “Es un hándicap porque el hecho de entrar y salir es fácil. Si quieres llevarte una cartera y una mochila. Incluso para vendedores ambulantes. Hay gente que viene de otras localidades y aprovechan los fines de semana. También los hay que son de la propia ciudad. Tenemos que estar vigilantes para que no se produzca el hurto”

Cumplimiento de la normativa: vendedores ambulantes y chiringuitos

No todo el mundo puede vender lo que quiera en la costa gaditana. Los vendedores ambulantes cumplen con una serie de requisitos que exige la administración pública: pagan sus tasas, productos aptos para el consumo y fecha limitada para vender. “Está bien que vigilen a los ilegales” asegura David, vendedor ambulante en la playa de la Victoria. Con este control, la Policía Local evita que productos alimentarios sin control sanitario puedan ser vendidos y consumidos por los turistas.

Lo mismo ocurre con los chiringuitos. En este patrullaje, el equipo de Trece Al Día comprueba cómo Urbanismo requiere la presencia de la Policía para comprobar que un chiringuito situado a pie de playa sigue precintado y cumple con la orden de cierre. Los motivos los desconoce el oficial de la Policía, son actuaciones que derivan directamente de la Concejalía.