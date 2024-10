Una perito judicial descarta la "intencionalidad" en el descarrilamiento del tren y apunta a "fallos en el sistema o técnicos"

Continúan los trabajos de investigación sobre el descarrilamiento del tren en el túnel Chamartín-Atocha que se produjo el pasado sábado. La comisión de accidentes ferroviarios será la encargada de dilucidar las causas. Así lo ha reiterado el ministro de transportes, Óscar Puente, cuando ha sido preguntado por los audios donde se escucha a dos trabajadores de Adif comentar la causa por la que descarriló el tren.

"En un momento determinado, que no puedo exponer, se suelta del tren que le remolcaba e inicia un recorrido digamos que en caída libre por el túnel de Chamartín”; un trabajador del centro de control de Adif toma la decisión de desviarlo a una de las vías para provocar su descarrilamiento o evitar que salga a las vías de atocha y pudiendo eventualmente chocar con un tren que viniera", explica el titular de Transportes.

Continúan las labores de investigación: ¿Fallo técnico o humano?

A raíz de las declaraciones del ministro de Transportes y a la espera de lo que dictamine la Comisión de Accidentes Ferroviarios, se limitan los escenarios por los que se pudo producir el desenganche del remolque y el posterior descarrilamiento del tren.

En 'Trece Al Día', la perito judicial, Myriam Moya, ha asegurado de manera contundente que se puede descartar la teoría de que fuera intencionado. "La tragedia hubiera sido mucho peor, ha sido un milagro auténtico después de separarse las dos unidades. Intencionado no, hay muchos indicios que nos dicen que ha sido un fallo en el sistema o técnico. Hay dos unidades que se separan y que van a la deriva durante un cierto tiempo porque coge una velocidad natural al tener un 30% de inclinación", explica.

Además, Moya añade que son conocedores de que ha existido un "fallo en el sistema de frenado". "Ya no es un fallo humano, sino cómo habría que investigar realmente esas causas porque hay muchos indicios que nos dicen que pueden ser fallos en el sistema", reitera.

La Comisión de Accidentes Ferroviarios será la encargada de investigar el descarrilamiento

De momento, en Renfe, Adif y en la propia cartera de Óscar Puente, reina la prudencia en cuanto a ofrecer más información sobre la investigación del accidente. Las tres instituciones insisten en ser "responsables" y esperar a que la Comisión de Accidentes Ferroviarios dictamine en su resolución. Una respuesta que esperan que llegue "lo más rápido posible". “A nivel comunicativo, en este tema jugamos con una mano atada a la espalda, no podemos proporcionar información, es la Comisión de Investigación de Accidentes la que tiene que realizar la labor y por prudencia nosotros no vamos a decir nada”, ha explicado Puente.

En esa labor de investigación se examinará al detalle todo el sistema técnico del tren, desde la velocidad que tomó en el momento de entrar al túnel hasta su posterior trayectoria en el momento del accidente. Myriam Moya ha recordado que los trenes "tienen un sistema 24 horas donde saltan todas las emergencias y situaciones que hayan tenido los trenes y esto se recogerá para ver lo que ha sucedido realmente".

La perito judicial recuerda que "siempre se tiende a echar la culpa a la persona que opera la máquina, cuando la ciencia forense nos dice que parece una cosa que luego no es". Myriam Moya apunta al estado de la infraestructura del tren como una de las posibles causas para que el sistema automático de frenado no se activara. "En algunos trenes la decisión de descarrilar está automatizada para que no ocurra una tragedia mayor. Todo esta protegido en estos trenes, no se puede quedar sin frenos y a la deriva. A parte de que ha fallado el sistema automático de frenado de emergencia, el accidente puede atender a un fallo de que la máquina no estuviera completamente en regla para que esto no hubiera ocurrido. "Hay que estudiarlo todo", concluye Myriam.