Un perito calígrafo aclara si Koldo podría engañar modificando su letra en la prueba caligráfica y cuál es la forma de descubrirlo

Hoy, Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos, ha acudido al Tribunal Supremo para realizar una prueba caligráfica que muestre si su letra coincide o no con la que figura en los documentos que entregó Víctor de Aldama sobre amaños en adjudicaciones públicas. Koldo negó que fuera su letra y, hoy, además de realizar dicha prueba, ha presentado varios informes médicos de operaciones quirúrgicas para justificar que su letra podría verse alterada en la prueba caligráfica.





¿Puede una operación de brazo cambiar tu letra?

Santiago Navas, perito calígrafo de la Asociación Europea de Expertos en Documentoscopia y Estudios Grafísticos, ya analizó la letra de Koldo anteriormente en TRECE y la comparó con otros escritos del exasesor de Ábalos. A pesar de que se asemejaba a la que aparece en la prueba presentada por Aldama con algunas adjudicaciones, los peritajes son mucho más exhaustivos y, esta prueba caligráfica de Koldo puede ser clave. Pero, ¿realmente puede cambiar la letra por una operación en el brazo?: “Por ser posible, sería, lo que habría que ver es realmente, si le ha cambiado, sería coger escritura de antes de esa operación y de después de la operación. La escritura nos cambia por muchas cosas, otra cosa es el tiempo que tarde en recuperar la naturalidad”. El experto puntualiza que la escritura puede cambiar, por ejemplo, si tenemos frío o si estamos nerviosos mientras realizamos un examen, pero, “en esta situación, seguro que antes de la operación y después, puede haber tenido una modificación, pero salvo que haya algo realmente que haya quedado mal o que haya cambiado realmente en ese brazo, la escritura volverá poco más o menos a su naturalidad”.

Santiago, como perito, explica que no es común que se utilicen excusas de este tipo para justificar un cambio de letra en una prueba de caligrafía, pero siempre hay personas que se buscan la manera de modificar su letra: “Hay gente, por ejemplo, cuando quiere comportarse de una forma extraña, cuando está haciendo esas pruebas caligráficas, a lo mejor es una persona que necesita gafas para escribir y no lleva las gafas, no se las pone”. Una persona que está sometida a una prueba caligráfica de estas características, en las que se le acusa de haber escrito un documento delictivo, cuando va a hacer esa prueba, es lógico que tenga la tentación de intentar modificar su forma de escribir. ¿Eso se puede detectar?: “Sí, de hecho, sería un poco lo que llamaríamos una autofalsificación. Alguien intentaría modificar su propia letra. ¿Qué ocurre? Que como no es una letra natural, la está inventando en ese mismo momento, la ha ensayado durante poco tiempo, su cerebro siempre va a intentar volver a lo natural, a como escribe habitualmente”.

Santiago Navas, perito calígrafo de la Asociación Europea de Expertos en Documentoscopia y Estudios Grafísticos

El perito calígrafo aclara que este tipo de prueba es indubitada, porque se está escribiendo en ese mismo momento, delante del letrado de la justicia o del juez, pero no es espontánea, “porque estamos pasando ese examen que estamos nerviosos, pero igual que está nerviosa esa persona, que a lo mejor es la autora real de la letra, estaría nervioso también alguien que le han dicho que lo ha escrito él, y realmente no hubiera sido, es decir, también intentaría, a lo mejor, falsificarla. Es un momento que no es espontáneo”.

¿Qué validez jurídica tiene una prueba caligráfica?

“Es una indubitada más que metemos dentro del informe", puntualiza Santiago Navas, "porque no es una escritura perfecta, como digo, la escritura perfecta sería esa que sabemos que la ha escrito él, y además que la ha escrito con naturalidad, pues como haciendo una lista con naturalidad, me tengo que acordar de lo que tengo que comprar, de los garbanzos, de las lentejas, al hacer esa lista, estoy escribiendo con naturalidad, no hay nada extraño, y sobre todo si estoy escribiendo una carta, pues lo mismo, es una carta”.