Una nutricionista acaba con un mito de las patatas y explica cómo se deben cocinar para que te ayuden a perder peso

Los superalimentos, según la Organización Mundial de la Salud, son aquellos que contienen muchos nutrientes y ayudan a regular el estado de ánimo, combatir el estrés y mejorar la función cognitiva. Lo que se traduce, en definitiva, en una mayor sensación de felicidad y de bienestar.

Sandra Moñino, nutricionista especializada en inflamación, cuenta con casi 800.000 seguidores en Instagram que siguen detenidamente sus consejos para mejorar la alimentación. La autora del libro 'Adiós a la inflamación' y creadora del reto de 3 días de alimentación antiinflamatoria, ha desvelado en TRECE los alimentos que ella se "llevaría a una isla desierta si no pudiera comer nada más", no sin antes aclarar que los superalimentos no hacen milagros: "Es el conjunto de toda la alimentación. Tú, porque te tomes un día unos boquerones en vinagre, no te vas a desinflamar, aunque sea un alimento antiinflamatorio".

Alimentos que te ayudarán a acabar con la inflamación

El primero de la lista es el aceite de oliva virgen extra, ingrediente que no puede faltar en nuestra alimentación: “Es un antioxidante maravilloso, pero, eso sí, tenemos que añadirlo mejor en crudo porque cuando lo cocinamos se oxida y va perdiendo sus propiedades”. Son muchos los que piensan que el aceite de oliva engorda, pero el truco está en cómo lo utilizamos: “Vamos a cocinar con poco aceite, pero luego le podemos añadir más cantidad en crudo. Al final las calorías que lleva el aceite de oliva virgen, estas son calorías buenas, beneficiosas, que nos aportan energía. Por una cucharada que tomemos por persona y comida está superbién y muy beneficioso”

Esto mismo ocurre también con la patata, por ejemplo. Tiene muy mala fama, la gente la quita de las dietas porque piensa que engorda, “pero os puedo decir que realmente la patata y el boniato son alimentos antiinflamatorios que incluso te pueden ayudar a perder peso”, desvela Sandra Moñino. De nuevo, el truco está en la forma de cocinar: “Cuando nosotros lo calentamos, lo cocemos, por ejemplo, y lo dejamos enfriar durante al menos 12 horas, ese almidón que tiene se convierte en almidón resistente, que es el alimento perfecto de las bacterias que tenemos en el intestino. Entonces, cuando pasan hasta el colon, que es donde están ahí las bacterias, se alimentan de él, ellas producen ácido butírico que es un antiinflamatorio natural”. Por lo tanto, la patata se tiene que cocer o asar y dejar enfriar durante al menos 12 horas “y luego te la tienes que comer fría, porque la puedes calentar algo, pero mejor si nos la tomamos fría, más beneficios tendremos de ella”.

La nutricionista explica cómo podemos aumentar el efecto antiinflamatorio de las patatas: “Las rebanas, tanto la patata como el boniato, le añades el aceite de oliva virgen extra y le ponemos un poquito de cúrcuma y pimienta”.

El combo perfecto antiinflamatorio

Uno de los secretos de Sandra Moñino tiene que ver con la cúrcuma: “Tiene un componente que se llama curcumina, que tiene un efecto antiinflamatorio también en nuestro organismo, pero eso se activa cuando lo mezclamos con pimienta negra molida. Entonces siempre la receta: cúrcuma, pimienta molida y si le podemos añadir un poquito de jengibre, pues el combo perfecto antiinflamatorio, antioxidante, antimicrobiano, anti todo”. Sandra lo añade a las tostadas o, por ejemplo, al aguacate. “Yo se lo pongo a todo y me lo hago en un botecito de especias, me mezclo la cúrcuma, la pimienta, el jengibre y el ajo. Y entonces directamente se lo he hecho todo a mis comidas.

Otro de estos alimentos antiinflamatorios son los boquerones y las sardinas en lata. “Las sardinas en lata pueden ir en aceite de oliva o pueden ir en aceite de girasol. Siempre intentemos que vayan en aceite de oliva, porque el de girasol no es tan beneficioso”. Los pescados azules pequeños, como las sardinas y los boquerones, tienen una alta concentración de omega-3, que es un antiinflamatorio también natural. Tenemos que tener una concentración de omega-3 por encima de la de omega-6 o equilibrado. “El hecho de tomar esto equilibra ese omega-3 y omega-6 y hace que se genere un proceso antiinflamatorio”. Sandra Moñino detalla cómo se pueden consumir: “Estaría muy bien tomarlas así en lata o en tarritos de cristal, que vienen también envasadas, o incluso hacerlas en el horno o en la plancha. Y los boquerones en vinagre todavía tienen más beneficios, porque cuando se calienta, se oxida y pierde propiedades. Entonces, los boquerones en vinagre van en crudo y tiene todavía más propiedades”.

Alamy Stock Photo



El huevo lleva una numeración y debemos fijarnos en el primer dígito que marque. Tiene que ser un cero o un uno para que sea de buena calidad. Los huevos, según la nutricionista, son alimentos perfectos, ya que contienen altas cantidades de proteínas, 6 gramos por cada huevo, grasas de buena calidad y muchas vitaminas y minerales. “Y si los cocinamos a fuego lento para que la yema esté líquida, pues también aprovecharemos mucho mejor sus propiedades”.

