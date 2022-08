¿Nos interesa ser inmortales?: un experto en bioética analiza qué consecuencias tendría alargar la vida

Dido Carrero, bióloga molecular de la Universidad de Oviedo, junto a la doctora en Ciencias del Mar María Pascual, han investigado a la medusa 'inmortal', una especie capaz de rejuvenecer y hacer retroceder su estado adulto al de pólipo. Dido asegura en TRECE que esto abre una vía para avanzar en la lucha de las patologías relacionadas con el envejecimiento humano como son el cáncer o las enfermedades neurodegenerativas o cardiovasculares.





¿Serías inmortal si pudieras elegir? ¿Nos interesa ser inmortales? Benjamín Herreros, profesor de bioética, ha estado en ‘TRECE al día’ para aclarar estas dudas: “El ser humano se ha preguntado por la mortalidad y la inmortalidad desde que existimos y es la pregunta fundamental en relación con el sentido de la vida. La pregunta sobre los límites de la vida humana se la estamos haciendo a la ciencia”, apunta mientras puntualiza que en el último siglo hemos conseguido duplicar la esperanza de vida del ser humano.

Vivir más años, pero… ¿Con qué calidad?: “Cuando somos jóvenes la mayoría quiere vivir más, pero cuando las personas son mayores no tienen tanto apego a la vida porque tienen diferentes patologías que les ha restado calidad”. Benjamín Herreros explica que cuando se habla de “calidad de vida” se dice que cada uno valora su calidad de vida: “Hay personas que no tienen enfermedades, pero son muy infelices. La ciencia no nos va a enseñar a vivir con calidad”.

La calidad de vida tiene mucho que ver con los objetivos que cumplimos, motivaciones, planes que tenemos… y esto es complicado mantenerlo en el tiempo: “En el siglo XX se le ha dado muchas vueltas a la congelación con Walt Disney y ahora el ser humano está trasladando esto al posthumanismo, la mezcla del ser humano con la máquina”, añade el profesor de bioética, aunque aclara que esto es “ciencia ficción y da miedo”.