Multas por tirar comida a la basura: ¿Qué hacer con los alimentos que están a punto de estropearse?

El Consejo de ministros ha aprobado este martes un proyecto de ley contra el desperdicio alimentario con el objetivo de reducir el desecho a la basura de alimentos sin consumir en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el hogar, y que contempla multas de hasta 500.000 euros. En principio, el anteproyecto de ley se centraría solo en restaurantes y supermercados, aunque cada español, en sus casas, tira a la basura 30 kilos de alimentos al año. Un tema que nos afecta a todos.

En ‘TRECE al día’ hemos contado con la ayuda del chef Valentín García para conocer cómo podemos reducir el desperdicio de alimentos en los hogares.

¿Cuántos días aguantan los alimentos en la nevera? La ternera y los caldos pueden aguantar entre dos y cuatro días, en el caso del pollo o pescado serían dos días como máximo de media y la fruta es lo que más aguanta, alcanzando los cuatro días. Estos serían los días para un consumo seguro, ya que, aunque no tenga olor o visiblemente no esté deteriorado, el alimento ya puede contener bacterias perjudiciales.

¿Qué hacer con la comida que está a punto de estropearse?

Valentín García nos da las claves: “Lo principal es intentar evitar llegar a ese punto. Muchas veces compramos de más. También no lo conservamos todo lo bien que deberíamos, tenemos que guardarlo con un film de plástico”. Además, el chef apunta a un problema cultural: “Debemos dejar de verlo como un desperdicio cuando hemos cocinado el alimento. No son sobras, son productos elaborados que podemos utilizar en cualquier otra elaboración”.

El chef nos propone algunas ideas: “Hay una cantidad de ensaladas en las que podemos incluir proteína como ternera o pollo. También legumbres, arroz, quinoa… y eso nos lo admite muy bien porque no hay que recalentarlo”.

El pollo es uno de esos alimentos que desprende mal olor si no se consume rápidamente: “Si vemos que hemos comprado de más, tenemos dos opciones: congelarlo o cocinarlo. El pollo cocinado aguanta más. Vamos a poder tratarlo y agregarlo en ensaladas, salteados de verduras…”. En cuanto a las frutas, Valentín apunta que queremos que la fruta madure y que se conserve, dos cosas contradictorias: “Si lo metemos en la nevera, tenemos que tener en cuenta que va a durar más, pero si lo queremos consumir, habrá que sacarlo un día antes. Esto pasa con los plátanos. Hay que comprar la cantidad adecuada. No hay truco para conservarlos más, pero sí para aprovecharlos. No es necesario hacer bollería, lo podemos machacar con un poco de cacao en polvo y tendremos una especie de nocilla muy saludable”.

Con los caldos es más complicado darse cuenta de que se han estropeado. “El truco está en congelarlos. Todas las abuelas, las madres… como decía la canción de Rigoberta Bandini. El caldo congelado te puede aguantar tres meses sin perder facultad. Lo vuelves a echar a la olla o lo metes al microondas, lo regeneras y vuelve a tener sus propiedades”.