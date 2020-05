Marc Vidal, economista: "Es imposible que recuperemos nuestro punto de partida económico para finales de año"

El economista y divulgador Marc Vidal ha analizado en 'TRECE al día' la situación económica derivada de la crisis del coronavirus. En particular, Vidal ha comentado la nueva cifra del paro conocida este martes, una estadística, ha aclarado el economista, que "solo habla de los parados registrados" y que no incluye a muchos ciudadanos que aún no han querido apuntarse "porque no vale la pena en esta situación"; a los afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), "que no son parados pero se les parecen muchísimo porque cobran desempleo y están en su casa"; y al más de un millón de autónomos que se han declarado en cese de actividad. "Las cifras son muy malas, pero son mucho peores en realidad", ha concluido el divulgador.

En un artículo reciente Vidal aseguraba que la situación puede llegar hasta los "seis o siete millones de parados" y que lo peor es que "esta realidad explosionará sin avisar porque hay un esfuerzo ridículo por esconderla". En este sentido, Vidal ha señalado que se está tratando de "maquillar" la realidad de las personas en situación de ERTE, ya que "se ha paralizado la economía y no es posible arrancarla por arte de magia": "Esas personas no están trabajando y muchas empresas cerrarán porque no podrán soportar el hecho de que no haya facturación o clientes", ha explicado Vidal.

Para Vidal "estos números no representan la realidad", por lo que en los próximos meses "vamos a tener la sensación de ir a peor". Además, el economista ha añadido que "hay que tener en cuenta que nosotros no estábamos bien cuando la crisis del coronavirus empezó. El año empezó con una desaceleración notable y estábamos ya a punto de empezar a destruir empleo". Es más, en opinión de Vidal "es evidente que es imposible que lleguemos al punto de partida para este año".