Los médicos jubilados vuelven a la consulta: "He vuelto al sitio donde he ejercido durante 40 años"

Según el Ministerio de Sanidad, la falta de médicos irán en aumento en los próximos años. De hecho, en un lustro esa falta será de 9.000 médicos y, en 10 años, esa carencia será de 20.000 profesionales sanitarios.

Ante esta situación, cada vez son más los médicos que vuelven a las consultas. Antonio Oca es uno de ellos. Señala que "a los 27 años llegué a un pueblo de 1.100 habitantes y allí he estado 40 años y he formado mi proyecto de vida y he desempeñado mi vida profesional".

Lamentablemente, añade, "en junio de 2020 tuve que jubilarme, aunque mi intención siempre fue continuar con la práctica médica porque esa era mi vocación".

Detalla que "este año, en enero, la Consejería de Sanidad solicitó que algún médico jubilado se reincorporase al trabajo de nuevo dada la escasez de médicos de Atención Primaria. Me interesé por volver a la práctica profesional y estuve un par de meses con atención telefónica, pero lo que me gusta y debo hacer es la atención presencial".

Ante tal situación, dice que "surgió la posibilidad de volver a la medicina presencial en el pueblo en el que había ejercido durante 40 años, por lo que no me pensé esa opción".

Considera que la falta de médicos no es algo actual, sino que "viene de muy lejos, siempre ha habido menos plazas ofertadas que médicos que salían de las facultades. Cuando estudiaba salíamos unos 20.000 médicos y solo había unas 2.000 plazas"