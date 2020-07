López Acuña en TRECE: "Podemos tener un nuevo ciclo epidémico en otoño para el cual debemos estar preparados"

La Organización Mundial de la Salud ha asegurado que lo peor de la pandemia de coronavirus "está por llegar". Une afirmación que el ex directivo de la OMS Daniel López Acuña analiza en"TRECE al día". "Cuando la OMS realiza esas afirmaciones es porque el epicentro está evolucionando hacia países de latinoamérica, en donde hay bajas infraestructuras sanitarias y poca capacidad de respuesta por pobreza y falta de recursos. Ahí tenemos dos o tres meses por delante, ojalá en Europa no haya repuntes severos, pero la realidad es que esta pandemia no la podemos ver sólo en nuestro país sino a nivel mundial".

López Acuña añade que "si el virus se comporta en ciclos como el de la gripe, podemos tener un nuevo ciclo epidémico en otoño invierno para el cual tenemos que estar preparados. Lo que no sabemos es si se produce ese nuevo brote si se producirá con la misma agresividad. La realidad es que nos pillará más preparados y teniendo más capacidad de contingencia, conteniendo el virus tempranamente".

Sobre cómo reaccionan los diferentes países ante los nuevos casos, el doctor lamenta que no todos los países se tomen en serio las medidas de aislamiento y en relación con la necesidad de confinar a los nuevos brotes señala que "si somos capaces de contenerlos, no será necesario confinar. Por eso, hagamos todo para evitar esos nuevos brotes y tengamos muy presente el sistema de detección epidemiológica que nos ayudará a actuar rápidamente".

Por otro lado, China ha anunciado que se ha detectado una cepa de gripe en cerdos que es susceptible de convertirse en pandémica al detectarse casos entre humanos. En ese sentido, Daniel López Acuña explica que "será muy necesario seguir de cerca la situación y en caso de producirse la transmisión entre humanos, asumir y adoptar medidas muy sencillas como las tomadas en cuanto a la movilidad de las personas". En ese sentido destaca que "debemos asumir que el riesgo de las pandemias en la salud de las personas y en la salud de la economía es horrible".