Los jueces reaccionan a la decisión de la Audiencia de Madrid: "Es algo previsible"

La Audiencia Provincial de Madrid ha permitido al juez Juan Carlos Peinado seguir investigando la supuesta relación de la mujer del presidente del Gobierno con las empresas de Juan Carlos Barrabés y su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La sección 23 de la Audiencia de Madrid ha estimado en parte el recurso que presentó la Fiscalía General, donde solicitaba acotar los hechos que investiga el juez instructor, y ha rechazado la petición de la defienda de Begoña Gómez de archivar la investigación. De esta forma, Juan Carlos Peinado podrá continuar con la investigación relacionada con la presunta intervención de Begoña Gómez "en apoyo de las empresas" del empresario Barrabés, donde la Audiencia ya apreció "datos objetivos suficientes que legitimaban el inicio de la investigación". Además, también respalda que el juez investigue "otras conductas relacionadas con empresas y entidades respecto de la creación, ideación, promoción, implementación y desarrollo de la cátedra y los másteres" que ha codirigido la esposa del presidente del Gobierno en la Complutense. “La llamativa variación, cuantitativa y cualitativa, que experimenta la relación de las empresas del grupo Barrabés con la administración pública en proximidad temporal con la obtención de la cátedra y despegue de los másteres es verdaderamente significativa”, asegura la resolución del tribunal.

En 'Trece Al Día', el magistrado Jesús Villegas, ha reaccionado a la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid asegurando que es algo "previsible". "Es un asunto que tiene mucha repercusión en prensa, estamos todos pendientes de él. Discurre por unos causes de normalidad, ocurre todos los días en nuestros tribunales. En absoluto se puede archivar, dar carpetazo, es prematuro, tiene que continuar porque todavía no hay indicios suficientes para saber si hay que ir a juicio o procedería el sobre seguimiento de la causa. Aquí no hay nada extraordinario ni fuera de lo común", explica.

Añade que la fase en la que se encuentra la investigación es "una fase intermedia, preliminar, estamos de camino, todavía no hay que emitir un pronunciamiento de gran complejidad como una sentencia. La audiencia esta guiando la tramitación del procedimiento para que esto siga adelante", asegura.

Críticas del Gobierno a los jueces

Ante las reiteradas críticas desde la mesa del Consejo de Ministros al trabajo del juez instructor del 'caso Begoña Gómez', Jesús Villegas asegura que "estamos ante una investigación como cualquier otra, pensamos que se está retrasando para perjudicar al Gobierno y a la esposa del presidente y eso no es así, es una paranoia absurda que no tiene ninguna base real", asevera.

Además, añade que "las acusaciones del Gobierno" les "suenan fatal". "Cada vez que rozamos el poder político, económico o mediático, recibimos una avalancha de críticas injustificables. Va en nuestro sueldo, ya estamos acostumbrados", reconoce el juez.