La judicatura reacciona a la querella del PP contra el PSOE: "Objetivamente, estos hechos deben ser investigados"

El Partido Popular ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra el Partido Socialista por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias por el caso Koldo. La ha registrado físicamente el portavoz de los populares, Borja Semper, esta misma mañana en el mismo juzgado que está investigando el caso de los hidrocarburos. Y lo hacen después de que un empresario haya asegurado en el medio de comunicación, 'The Objective' que entregó 90 mil euros en bolsas en la sede socialista de Ferraz. El juez todavía no habría tomado ninguna decisión sobre esa querella del PP. Esto en el plano judicial. En el plano político, el principal partido de la oposición pretende convertir el Pleno del Congreso en un "pleno monográfico por corrupción". Pero para eso, los populares necesitan la unanimidad de la Junta de Portavoces del Congreso. Sémper ha pedido a todas las formaciones que colaboren y también que Sánchez y sus ministros "den la cara". Lo que no se plantean a día de hoy es "una moción de censura" porque saben que no tienen "los apoyos suficientes" para que salga adelante.

¿Qué recorrido tiene la querella del PP contra el PSOE?

En 'Trece Al Día', el magistrado, Jesús Villegas, ha analizado la querella presentado por el Partido Popular contra el Partido Socialista por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias en el caso Koldo. A la espera de cuál sea la decisión que tome el juez de la Audiencia Nacional, Villegas afirma que "estos hechos objetivamente considerados son teóricamente delictivos, si procede, yo creo que si, deben ser investigados". Además, añade que "el que haya un elemento anónimo dentro de la denuncia no impide que no se investigue".

"No podremos dar una respuesta medianamente segura hasta que no veamos la reacción del juzgado, si se admite o no la querella. Desde que se ponen los hechos aparentemente delictivos antes el juez hasta que, en su caso, recae una sentencia condenatoria, hay un camino muy largo. Son diversas fases, estaciones y cada una de ellas requiere un nivel de acreditación distinto. Tiene que haber un mínimo de indicio para que se produzca la admisión a trámite", asegura Jesús.

Hay tres posibles escenarios en la querella presentada por los populares. "La puede rechazar, mediante la inadmisión; la puede admitir y crear un procedimiento nuevo solamente con ese delito o, lo que puede hacer, es incorporarlo a otro procedimiento que ya esté en curso. Es la triple opción que tiene", explica el magistrado.

La Fiscalía rechaza la querella de Begoña Gómez contra Peinado

La querella de Begoña Gómez contra el juez que investiga su causa, Juan Carlos Peinado, es la tercera sobre la que tiene que responder la Fiscalía. El ministerio público ya ha rechazado una de ellas y, en el día hoy, ha rechazado también la querella presentada por la mujer del presidente del Gobierno tras entender que busca "un impacto político y social" o que tiene "un afán de protagonismo", entiende que son "meras apreciaciones subjetivas".

Sobre las querellas presentadas contra el juez Peinado, el magistrado Jesús Villegas responde a estar delante de una situación "normal" dentro la judicatura. "Los jueces estamos acostumbrados a ver esto, es una huida hacia delante. No tiene recorrido ninguno. estamos hartos de ver como los delincuentes que se ven acorralados la mejor defensa es un ataque, este ataque no va a ninguna parte, se estrella contra la ley. Cuando el juez ya tiene el aval de la investigación, es absurdo, ridículo, es una pataleta, una acción desesperada, hasta donde yo se no tiene base jurídica", explica.

La Fiscalía, de momento, mantiene la decisión de investigar al juez Peinado después de aceptar la querella que interpuso la Abogacía del Estado en representación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.