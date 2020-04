José Paulo cuenta su dura experiencia a su paso por la morgue rezando por los difuntos

En ‘Almas’ de ‘TRECE al día’queremos conocer esas historias de personas, que, en tiempos de coronavirus, ponen a los demás por delante de ellos y con su solidaridad y generosidad ayudan a quienes le rodean con una sonrisa. En esta ocasión te acercamos la historia de José Paulo.

José Paulo, el sacerdote que rezaba en la morgue de Madrid

José Paulo es uno de los 5 sacerdotes que estuvo en la morgue del Palacio de Hielo en Madrid. “Pudimos acercarnos al Palacio de hielo para tener un momento de oración por todas esas personas que estaban ahí” relata el Padre.

Allí José Paulo vio imágenes sobrecogedoras y muy duras, recordemos que por el alto número de fallecimientos el Palacio de Hielo tuvo que ser utilizado como morgue, así como posteriormente el Palacio de Hielo de Majadahonda. “En esos momentos es importante saber la misión que estás encargado, saber que estar orando, es una fortaleza. Te da la entereza para afrontar esa situación, lo haces no solo en tu nombre, sino el por el de los familiares, la Iglesias… tantas personas que no han podido acompañar a sus seres queridos” relata José Paulo.

Así vivió la dura experiencia a en la morgue

La fuerza para seguir con su labor y no derrumbarse al ver tantos féretros fue la fe. José Paulo sabía que allí no estaba solo, ni los difuntos tampoco, estaban acompañados por Dios en todo momento. “Para Dios siguen siendo personas que están vivas. Que su entrega, su amor, toda su dedicación a sus seres queridos no ha sido en vano” confiesa el sacerdote.

La Iglesia está ayudando a aquellos seres queridos de las personas que han fallecido estos días por el coronavirus. “Estamos para acompañar a las personas en este transito que es muy duro. El duelo es un proceso largo y es intentar que al final agradezcan todo lo que han vivido juntos y alejarse de los malos pensamientos que puedan tener” afirma José Paulo.