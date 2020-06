Joan, el enfermero que será inyectado hoy con la vacuna de la COVID-19: "Estoy muy esperanzado"

El enfermero Joan Pons participa en Londres en los ensayos para desarrollar una vacuna eficaz contra el coronavirus. En "TRECE al día" hemos tenido la oportunidad de hablar con él. "Este viernes a las 15H me ponen la vacuna, y durante el próximo mes me irán haciendo chequeos para ver cómo mi cuerpo responde con el fin de contar con una vacuna universal". Joan trabaja desde hace 20 años en el Reino Unido como enfermero y ha reconocido varios reconocimientos por su labor con los enfermeros.

El enfermero español participa en los ensayos que se están desarrollando en Oxford donde se ha creado la vacuna a través de la proteína del virus. "Este proyecto, ha visto que el coronavirus tiene similitudes con algunos otros virus respiratorios y, por ello, en este caso, han cogido el virus del resfriado común en chimpancés y lo han alterado con proteínas del coronavirus. Cuando me lo inyecten mi sistema inmunitario tendría que detectar estas proteínas y comenzar a fabricar anticuerpos para atacarla. De esta forma, en un futuro si me infecto de coronavirus, mi cuerpo estará preparado y podrá combatir".

Joan señala que, aunque tiene miedo, siente una gran esperanza, "quiero que se acabe ya, y poder salir a la calle, continuar con mi vida normal. Tengo un poco de ansiedad, pero visto toda la documentación que me han dado, tengo más posibilidades de contagiarme de coronavirus en el trabajo que por esta vacuna". A la hora de explicar cómo surgió su participación , señala que tras una primer fase en la que inyectó a 1.000 voluntarios, y "nadie tuvo una mala reacción", ahora quieren más voluntarios y sobre todo centrados en personal sanitario que esté en contacto con el coronavirus para poder acelerar el proceso y poder tener una vacuna lista para octubre que pudiera comenzar a comercializarse antes del invierno que viene.

"Han acudido a todos los centros sanitarios, entre ellos al hospital donde trabajo que me escribió un mail preguntándome si quería participar como voluntario. Acepté; el lunes me hicieron un reconocimiento médico, los resultados fueron todos bien. Este viernes me ponen la vacuna. Tendré que estar hora y media en observación por si me pasa algo y en los próximos meses me irán sacando sangre, y tendré que rellenar un diario electrónico en el que explicar si tengo algún síntoma, pero por lo demás podré hacer vida normal", explica Joan en TRECE