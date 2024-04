Aunque todavía estamos muy lejos de unas cifras positivas que reviertan la situación del crecimiento demográfico en España, lo cierto es que tenemos que celebrar los últimos datos de nacimientos. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en los dos primeros meses del año han nacido en nuestro país 53.000 bebés. Algo que se traduce en una media de 884 recién nacidos al día. El crecimiento eso sí, es lento, hablamos de un aumento muy tímido pero algo es algo teniendo en cuenta que nos encontrábamos en mínimos históricos. Es el mejor dato en cuatro años, es decir, desde la pandemia.

¿Se consolidará un cambio de tendencia en las cifras?

Con estas cifras es inevitable pensar si estamos ante un cambio de tendencia favorable y sobre todo a qué se debe ese pequeño aumento. Alejandro Macarrón, coordinador demográfico del Observatorio Demográfico del CEU San Pablo, ha explicado en Trece al día que desgraciadamente no se trata de un cambio real: "La realidad es que ha habido algo más de dos puntos de incremento pero hay que tener en cuenta que el período considerado tiene un día más que el año anterior debido a que era bisiesto, además ha aumentado el número de mujeres en edad fértil porque han venido muchos inmigrantes". Si descontamos estas dos razones, asegura Macarrón,: "es lo comido por lo servido, nos tenemos que conformar con que más que el brote verde real, por lo menos no es una caída". A partir de ahora, para corroborar si es cierto que la natalidad va a recuperarse hay que esperar: "Es un pequeño cambio de tendencia porque la natalidad estaba cayendo pero hay que esperar más meses para ver si se mantiene. Eso sí, recalcamos, que esta subida no es una subida real".

Otro factor que ha cambiado con los años y también a tener en cuenta es el retraso en la edad a la hora de ser madre. Se consolida que más mujeres son madres a los 40 que a los 20. Para Alejandro Macarrón: "hay un retraso continuo de la edad de maternidad desde hace más de tres décadas".

La Rioja, Cantabria y Navarra, las comunidades con mayor subida

Si nos fijamos detenidamente por comunidades autónomas, las que han registrado en este último período un mayor incremento son: La Rioja (30,16 %), Cantabria (24,21 %) y Navarra (14,90 %). En la otra cara de la moneda, donde los nacimientos se han reducido más en los primeros meses del año son otras tres regiones: Galicia (2,23 %), Extremadura (0,81 %) y Andalucía (0,57 %). Y aunque no se encuentren en los primeros puestos si miramos su tasa, los territorios donde han nacido más niños y niñas Andalucía (9.936), Cataluña (9.204), Madrid (8.775) y la Comunidad Valenciana (5.891), lo que supone casi dos tercios del total nacional entre las cuatro comunidades.

Aunque parece un halo de esperanza para la natalidad, nuestro país atraviesa ya desde hace unos años una crisis demográfica profunda y sin precedentes. De hecho, la tasa de fecundida es de 1,3 hijos por mujer, un punto menos que la media mundial.