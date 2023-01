Expósito recuerda una de las anécdotas más curiosas de su viaje a Siria: "En la mesa donde desayunábamos..."

El último programa de ‘TRECE al día’, presentado por José Luis Pérez, ha estado dedicado a conocer la realidad de la población en Siria, quienes sufren las duras consecuencias de once años de guerra. Desde allí los cristianos nos piden ayuda y para conocer qué podemos hacer, hemos contado con la ayuda de Raquel Martín, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, y con el padre Fadi Najjar, sacerdote greco-católico melquita de Alepo.

Durante este programa podrás escuchar numerosos testimonios de cristianos sirios. También, Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ de COPE, relata todo lo que le marcó profundamente durante su viaje a Siria en 2019: “Tengo sentimientos muy encontrados. Siria era y es una mini guerra mundial, solo que nos hemos olvidado de ella. Recuerdo una frase que me dijo un teniente coronel del Ejército de Tierra: “Nosotros reconquistamos, pero los rusos aplastan” y pude corroborar esta frase cuando hacíamos un trayecto en coche por una ciudad absolutamente arrasada y no nos podíamos bajar del coche porque las aceras estaban minadas”.

Vuelve a ver el programa especial de 'TRECE al día: Siria, la guerra olvidada' Programa especial presentado por José Luis Pérez y Raquel Martín (ACN) y con la colaboración del padre Fadi Najjar para relatar las necesidades de los cristianos en Siria 05 ene 2023 - 00:48

Expósito afirma que, tras once años de guerra, Siria es un país olvidado: “Creo que damos abasto y tenemos guerras más cerca y recientes. En mi programa de radio de 4 horas no me caben todas las guerras del mundo, pero también es cierto que los periodistas debemos seleccionar la noticia y en muchas ocasiones pecamos de las corrientes informativas y nos olvidamos de cuestiones muy importantes y de minorías muy olvidadas”.

Durante esta entrevista el director de ‘La Linterna de COPE’ relata numerosas anécdotas que le impresionaron como el momento en el que, estando alojados en el arzobispado de Homs y mientras tomaban café en un salón, el arzobispo de Homs les dijo que“aquí se reunían los líderes del Daesh de toda Siria y en esa mesa donde nosotros nos tomábamos las tostadas y el hummus estaban sentados, años antes, los líderes del Daesh decidiendo, seguramente, en qué barrio mataban”. Dale al PLAY para escuchar la entrevista completa a Ángel Expósito.

Las familias sobreviven gracias al apoyo de la Iglesia

El 90% de la población siria vive por debajo del umbral de la pobreza, con un salario medio de 30 euros al mes. Las familias están sobreviviendo gracias al apoyo de la Iglesia. Las consecuencias de los más de 11 años de guerra y del embargo son muy graves: el aislamiento del país, la destrucción de las infraestructuras, hiperinflación de los precios, las sanciones internacionales y la guerra de Ucrania, que está afectando a toda la región y en especial al abastecimiento de alimentos a Siria.

Ayuda a la Iglesia Necesitada ha decidido no dejar en el olvido a los 400.000 cristianos que todavía permanecen en este país, a pesar de la extrema situación, cuando al comienzo de la guerra en 2011 había 1,5 millones de cristianos. La supervivencia de estas familias cristianas depende casi en su totalidad de la ayuda de la Iglesia. Javier Menéndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, ha asegura: "Siria es un país prioritario porque queremos mantener la supervivencia de los cristianos y que no desaparezca el cristianismo. Además de la guerra de Ucrania, existen otros puntos del planeta que necesitan nuestra atención".

Los proyectos de emergencia

Por ello, ACN va a apoyar su permanencia con los siguientes tipos de proyectos de emergencia:

Alquileres para las familias, electricidad y calefacción para los desplazados internos

Asistencia sanitaria con un gran proyecto en Marmarita (donde se encuentra la mayor presencia cristiana del país), ya que cerca de la mitad de los hospitales han sido destruidos y los medicamentos han subido un 60% su precio.

Alimentos, bienes de primera necesidad y leche para los bebés.

Ropa de abrigo y apuesta por la educación y formación, especialmente para los jóvenes universitarios.

Ayuda al sostenimiento de sacerdotes y religiosas con más de 300.000 euros en 18 proyectos pastorales.

Puedes colaborar en cualquiera de estos proyectos a través de la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada pinchando AQUÍ.

Siria, cuarto país más ayudado por Ayuda a la Iglesia Necesitada

Siria es el cuarto país más ayudado por Ayuda a la Iglesia Necesitada y desde el comienzo de la guerra hasta ahora se han financiado 1.237 proyectos. En este país, excepcionalmente, el 80% de los mismos son de emergencia. Uno de los más destacados se llama “Gota de Leche” en la ciudad de Alepo. Gracias a este proyecto, los 3.000 niños cristianos (de los 0 a los 10 años) reciben gratuitamente leche infantil cada mes. De esta manera, la totalidad de los niños cristianos de esta ciudad están siendo mantenidos por la generosidad de los benefactores.

Con el sostenimiento de estas familias cristianas en Siria, Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere mantener así su presencia en este país, clave en la región de Oriente Medio, donde las comunidades mantienen su fortaleza en la fe, a pesar del drama humanitario.