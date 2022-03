El ex JEMAD Alejandre, en 'TRECE al día': "La falta de abastecimientos del ejército ruso es importante"

El general Fernando Alejandre Martínez, exjefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), ha analizado en 'TRECE al día' las claves de la invasión Rusia en Ucrania. En su entrevista con José Luis Pérez, el ex JEMAD ha asegurado que no le sorprende la violencia rusa y destaca que cuanto más se complique la operación en el norte del país más virulento será Putin.

?? "No me sorprende la violencia rusa, cuanto más se complique la operación en el norte del país más virulento será Putin. No tenían pensada la dificultad y les ha debido sorprender la resistencia ucraniana".



?? General Fernando Alejandre Martínez, Ex JEMAD, en #TRECEAlDía2Mpic.twitter.com/xB0Z8oc25f