Estanislao Nistal: "Lo peligroso será cuando nos entren al día 40 ó 50 casos, veremos si podemos atajarlo"

Sanidad ha informado de once rebrotes activos, una situación que ya anticipaba como posible el microbiólogo Estanislao Nistal en "TRECE al día" hace unos días. Por ello, en TRECE volvemos a conversar con él para conocer cómo se puede desarrollar la evolución de estos nuevos focos. Nistal apunta que "el problema puede surgir cuando nos entren al día 30 o 40 nuevos contagios y que algunos de ellos pueda conllevar brotes. Habrá que ver si tenemos capacidad en los distintos sitios de atajarlos rápidamente".

Sobre la posibilidad de realizar test en origen para evitar que nuevos contagios lleguen a nuestro país, Nistal señala que "es complicado porque se necesitarían acuerdos con los diferentes países, algo que es más factible dentro de la UE, pero que se complica cuando hablamos de personas de Asia, África o América". Estanislao Nistal apunta que es necesario actuar rápidamente y detectar a los casos asintomáticos y a todas aquellas personas que puedan estar en contacto con los infectados. "Idealmente lo deseable sería hacer un diagnóstico pasados los días, puede que una persona que esté en contacto con alguien infectado o que esté viajando, quizá al llegar no da positivo y hay que esperar unos días para tener una mayor seguridad."

El microbiólogo de la Universidad San Pablo CEU ha vuelto a recordar la importancia de celebrar las reuniones al aire libre, manteniendo una distancia de dos metros o metro y medio. Si no estamos comiendo o bebiendo, llevar la mascarilla, y mantener una correcta higiene de manos. Si no es posible, ser consciente de que cada vez que tocamos a alguien, podemos estar traspasando el virus". En cuanto a las mutaciones que puede estar sufriendo el virus, Nistal asegura que "éstas son continuas cada vez que se replica. Recientemente se ha descrito alguna que le da la propiedad de ser más estable, pero no se relaciona con que sea más patógeno. A medida que el virus se encuentre con personas que ya han tenido la enfermedad, el virus va a tener una evolución que puede que le haga mutar para evadir a nuestros anticuerpos y de esa forma seguir infectando. No sabemos si, cuando haga eso, el virus va a ser más lesivo o se va a atenuar como hacen otros virus", concluye.