A partir del próximo viernes los viajeros que lleguen a nuestro país desde el extranjero deberán pasar una cuarentena de 15 días. En "TRECE al día" hablamos con Chiti Muñoz, española residente en Alemania sobre esta medida. "Suelo volar a España cada seis semanas, ha habido hasta el momento tres vuelos que he tenido que suspender, y estoy pendiente ahora del de el verano. Al ser española, podría llegar al país, pero tendría que permanecer dos semanas en cuarentena. Creo que las cosas se han adelantado, mañana se reúnen en Bruselas para establecer pautas. Por ejemplo, en Alemania se está haciendo al revés, ya hay zonas donde al llegar los extranjeros no tienen que estar en cuarentena".

Chiti explica que ella, por sus circunstancias personales "podría estar dos semanas en cuarentena y después incorporarme a una vida normal. Me gustaría saber qué es lo que pasa si te haces el test y el resultado es que ya lo he pasado y tengo los anticuerpos. De cualquier modo-añade- para mí la situación no es tan grave al ser española. El problema es qué va a pasar con la Economía española, porque los turistas no están más de dos semanas y no van a poder ir. Hay que luchar por restablecer la Economía. En Alemania es lo que se está haciendo".

Chiti señala que "en Alemania hay descontento por la actuación política de España. Es previsible que los alemanes tomen medidas para ver qué se puede hacer con la segunda vivienda que puedan tener en España". Sobre la situación de la pandemia en el país germano, la española explica "estábamos en el 0,7% en nivel de contagios y subimos hasta el 1,1. Hoy estamos por debajo del 1% otra vez. Estaba previsto poder llegar al 1,2 ó ,1,4 al abrir comercio y hostelería. El problema se produciría si superamos el 1,5%. Ahí habría dificultades en los hospitales. Por el momento, no se va a dar marcha atrás y el Gobierno alemán considera que debe continuar la apertura para no paralizar la Economía".