Enrique Maya repasa los Sanfermines antes de entonar 'Pobre de mí': "Uno de los momentos más emocionantes..."

Los primeros Sanfermines, tras dos años de suspensión por la pandemia, llegan a su fin con una jornada en la que la carrera de los Miuras, la comparsa de Gigantes y Cabezudos y la octava de San Fermín han sido protagonistas, a la espera de que el 'Pobre de mí' ponga el broche final a las fiestas.

Enrique Maya, alcalde de Pamplona, ha estado en ‘TRECE Al Día’ para hacer un balance de estas fiestas tan esperadas: “Han sido unas fiestas excepcionalmente buenas. Lo estábamos deseando. Le pondría una nota de sobresaliente a estos Sanfermines”.

Aunque no todo ha sido bueno, y uno episodio ocurrido el pasado 7 de julio, después de la procesión en honor de San Fermín en Pamplona, ha manchado para algunos las fiestas. Se trata del acusado de propinar un puñetazo en la cara a un policía municipal, que sufrió fractura de nariz y necesitó de intervención quirúrgica: “El que pegó el puñetazo al policía está en prisión provisional y el resto están en libertad, pero están siendo juzgados. Intentaremos que les caiga todo el peso de la ley. Quieren fastidiar la fiesta y no vamos a permitirlo”, explicaba Enrique Maya.

A pesar de este incidente, el alcalde de Pamplona destaca lo mejor de estos Sanfermines: “La calle. La fiesta es una fiesta de calle, de familia, de blanco y rojo, en la que se venera nuestro querido Santo… me guardo el haber compartido ese balcón con Juan Carlos Unzué, una persona increíble desde el punto de vista deportivo y ahora que le ha tocado sufrir la ELA está dando un ejemplo alucinante. Uno de los momentos más emocionantes desde que soy alcalde”.

También, como cada día desde el inicio de las fiestas de San Fermín, hemos contado con el testimonio de Sergio Navascués, un corredor de encierros que, en esta edición, ha corrido seis de los siete programados.

Así relataba cómo había sido el último encierro con toros de Miura, los más imponentes: “Me ha ido muy bien, me he podido meter por los toros, pero poco tiempo porque iban muy rápido. No me he caído”. Además, destacaba su encierro más especial: “El más bonito fue el primer encierro, el del día de San Fermín, porque fue el momento en el que nos encontrábamos todos los amigos”.

Unas fiestas de San Fermín que se despiden hasta el año que viene entonando el 'Pobre de mí' y agradeciendo la vuelva a las calles tras dos años de pandemia.