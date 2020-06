Elsa González: "Felipe VI tendrá que hacer valer el papel de la Corona"

Elsa González, periodista experta en la Casa Real, explica en "TRECE al día" las posibles consecuencias de la decisión de la Fiscalía de investigar las comisiones del AVE a la Meca que implicarían al Rey Emérito Juan Carlos I . Elsa González explica que "el momento es muy complicado para Felipe VI, por lo que no va a valorar las acciones jurídicas, pero sí está obligado a hacer valer el papel de la Corona".

Sobre si puede servir esta noticia como forma de distracción, la periodista explica que "ahora que comienzan a aflorar las responsabilidades, nuevos focos de esta categoría pueden servir para quitar del objetivo al Gobierno, todo hay que valorarlo" Elsa González destaca que "los últimos años del Rey Emérito no están dejando buen sabor de boca porque ha habido comportamientos poco ejemplares y en este caso ya no en su vida sentimental, sino en cuestiones de irregularidades económicas, y España se ha encontrado en momentos difíciles desde 2008, lo que hace que la situación se vea de otra manera".

La periodista señala que desde 2014 sí es posible juzgar al Rey Emérito, "a ver qué documentación es aportada por el Banco Suizo. De momento, tenemos un tiempo nada agradable para la Casa del Rey y la Jefatura del Estado, es una institución la de la Monarquía que iba adquiriendo solidez, pero que todo esto está haciendo que la opinión pública no tenga la buena opinión que ha llegado a tener", y apunta "Felipe VI es un hombre muy sereno que tiene que hacer valer la utilidad de la Corona, por otra parte ¿es el momento oportuno para abrir el debate sobre la forma de Gobierno en España? Seguramente no lo sea. Hay que salvar esta situación con mucha inteligencia. De momento, el Rey dio un paso muy ajustado al señalar que no iba a aceptar esa herencia. Está mostrando su "limpieza", pero esa sensación se tiene que trasladar a la sociedad", ha apuntado Elsa González en TRECE.

LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO INVESTIGA AL REY EMÉRITO

La Fiscalía del Tribunal Supremo acordó esta semana asumir la investigación que dirigía Anticorrupción sobre el presunto pago de comisiones en la construcción del AVE a La Meca al comprobar que una de las personas que podrían estar involucradas en los hechos sería el rey emérito, Juan Carlos de Borbón. La investigación se centrará en "delimitar o descartar" la relevancia penal de los hechos ocurridos desde junio de 2014, cuando Juan Carlos I dejó de ser jefe del Estado y, con ello, perdió la inviolabilidad que le reconoce la Constitución, según ha informado el ministerio público en un comunicado.

Según la Fiscalía, "resulta precisa la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al rey emérito", que está aforado ante el Tribunal Supremo. La investigación parte de unas diligencias abiertas en Anticorrupción a finales de 2018 para investigar las posibles comisiones pagadas en la adjudicación del AVE a un consorcio de empresas españolas en 2011.

En este caso, la Fiscalía del Supremo centrará sus pesquisas en la fase II de la construcción del llamado "AVE del desierto", que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí. "Dada la transcendencia institucional de esta investigación", la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha encargado al fiscal de Sala de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos, que dirija la investigación, auxiliado por otros tres fiscales, "que asumirán la innegable complejidad técnica" de las diligencias. Hace unos meses Anticorrupción envió una comisión rogatoria a Suiza para acceder a los datos sobre una presunta donación de 65 millones de euros desde una fundación panameña -llamada Lucum y supuestamente vinculada a Juan Carlos I- a una cuenta de su amiga Corinna Larsen. Precisamente fue una conversación de Larsen con el excomisario José Villarejo -en prisión desde 2017- la que dio origen a estas diligencias, que discurren en paralelo a las pesquisas de la Fiscalía de Ginebra contra presuntos testaferros en cuentas bancarias de ese país.

Según publicó hace unos meses el diario Tribuna de Ginebra, la Fiscalía helvética halló supuestas evidencias del movimiento de 100 millones de dólares por parte de varios gestores de cuentas en Suiza y sospecha que dicho dinero, que llegó a una cuenta en Panamá de la fundación Lucum, procedería del rey saudí Abdul Aziz Al Saud, y que el beneficiario único de dicha fundación sería Juan Carlos I. En 2012, según dicho diario, el dinero salió hacia una cuenta de Corinna Larsen en otro banco suizo con sede en Bahamas, si bien el monarca habría reservado un millón para otra "antigua amante" residente en Ginebra.

A raíz de esta información, los abogados de Larsen explicaron en un comunicado que en 2012 su cliente recibió un regalo "no solicitado" del rey emérito, "quien lo describió como una forma de donación para ella y su hijo, con los cuales él se había encariñado". Paralelamente, a mediados de marzo, el diario británico The Telegrah publicó que el rey Felipe VI es el segundo beneficiario de una cuenta de la fundación panameña vinculada a su padre, lo que le llevó a anunciar que renunciaba a su herencia y retiraba la asignación al rey emérito. En dicha conversación, grabada por Villarejo, Corinna habló de un terreno en Marruecos a su nombre que atribuía al rey emérito y de cuentas en Suiza que habría tenido el monarca y que eran manejadas por testaferros, entre ellos su primo Álvaro de Orleans. Aludió a comisiones que podrían ascender a 80 millones de euros abonados a la mujer de un empresario saudí, quien habría entregado la mitad a un empresario español y éste a su vez le habría dado todo, o parte, a don Juan Carlo