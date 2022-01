El doctor Badiola no se corta al explicar una nueva característica de ómicron: "No lo habíamos visto antes"

El doctor Juan José Badiola ha pasado por TRECE Al Día para explicar cómo se está desarrollando la pandemia en detalle en nuestro país. Y es que, ante el avance casi imparable de ómicron muchos son los españoles que se preocupan, frente a quienes consideran que es mejor adoptar una postura de convivencia con el virus.

La vuelta de los niños al colegio y el peligro de los contagios

Por ello, el experto consultado por TRECE trata de arrojar la máxima luz posible sobre este tema tan espinoso: "La pandemia asciende de manera acelerada y en el momento en el que concentras a tantos niños a pesar de las medidas no va a ser fácil evitar contagios", ha asegurado el doctor Badiola. Y es que con el final de las vacaciones de Navidad, han sido muchos los niños que han vuelto a sus rutinas, reencontrándose con compañeros de clase, recreo y profesores. Toda una situación que, irremediablemente influye en la exposición que sus familias tendrán al virus a partir de ahora.

"El riesgo va a ser alto y preveo que va a haber bastantes casos por lo que no queda más remedio que asumir esa realidad", son las palabras claras y concisas que el doctor Badiola ha compartido en TRECE. Según su análisis, sería inevitable a todas luces, un aumento de los contagios y la incidencia en grupos de edad que se vean expuestos al colegio y el contacto con compañeros. Este escenario, aunqeu pueda preocupar, también es defendido por muchos expertos, ya que, la salud de los niños exigiría no estar encerrados en casa y sí en contacto con sus compañeros. Es esta misma postura la que parece imponerse en países como Israel, donde las palabras del doctor Badiola han sido escuchadas en boca de sus propios expertos, ya que el país propone avanzar hacia un contagio masivo de la población que garantice la inmunidad (esta vez sí), de rebaño.

Badiola ha querido tranquilizar a los padres que no sepan muy bien qué hacer en este nuevo comienzo de curso, dando unas indicaciones sencillas: "Los padres con niños con síntomas no deberán llevarlos al colegio", algo que parece obvio, aunque no siempre se haga. "Con los positivos surge otro problema: la conciliación familiar si los padres trabajan. Un problema serio desde el punto de vista social", ha reconocido Badiola, muy consciente de que, precisamente existe un problema en miles de familias cuando uno de los más pequeños no puede ir al colegio al ser positivo y tampoco puede (ni debería), quedarse bajo el cuidado de los abuelos, población de riesgo frente a la pandemia.

Ómicron y las novedades que "no habíamos visto antes"

El caso es que esta nueva etapa, la que muchos anticipan que podría ser de las últimas de la pandemia, ha pillado a contrapié a la gran mayoría de gobiernos del mundo. Ómicron, una variante inesperada por su diferencia con el virus original de Wuhan ha demostrado ser altamente contagiosa, aunque, según algunos datos y gracias a las altas tasas de vacunación, parece que menos letal. Sobre esta variante, en boca de todos hoy en día, desde TRECE se le ha preguntado al experto.

El doctor Badiola, sin cortarse ha confirmado algunas de las cosas que más se temían sobre esta mutación del coronavirus: "Todavía estamos en una situación al alza en nuestro país en cuanto a la pandemia y sin ver del todo los efectos navideños", ha advertido de cara a los próximos días en los que cabe esperar, todavía más, un aumento generalizado de los contagios. "Ómicron provoca incluso síntomas antes de dar positivo, esto no lo habíamos visto antes.", ha sentenciado Badiola desvelando un dato que muy pocos conocen entre la población general. Las implicaciones de esta característica son enormes, puesto que un ciudadano puede estar en alerta por tener síntomas, realizarse una prueba para descartar infecciones y dar negativo teniendo el virus dentro. Será solo unos días después cuando dará positivo.

Este nuevo escenario plantea una llamada al autocuidado extremo, donde incluso debamos ser precavidos tras haber dado negativo en una prueba de detección de covid.

¿Cuándo termina la sexta ola?

El fin de la pandemia llegará en algún momento, aunque pocos son los que se atreven a pronosticarlo. Lo que sí parece estar más cerca es el final de esta sexta ola motivada por la irrupción de ómicron en nuestras vidas: "El pico de contagios podría estar cerca, pero hay que ser muy prudente. Todos los datos de otros países apuntan a que la curva bajará rápido", es el mensaje esperanzador con el que Badiola ha querido tranquilizar a los espectadores de TRECE.

"No podemos comparar la situación de la gripe con la situación de la pandemia. Hay que esperar a que pase esta oleada porque nadie puede asegurar que aparezca otra variante y nadie puede saber si será más o menos contagiosa o más o menos grave", ha querido decir por último el doctor Badiola, experto consultado por TRECE Al Día para analizar cómo está avanzando el coronavirus, sus nuevas variantes y la incidencia en España.