Este es el primer síntoma que te puede alertar de que tienes la variante ómicron

La evolución del coronavirus, sigue dejándonos un clima de constante cambio y evolución dentro de la pandemia. Casi dos años después de que el mundo empezara a percatarse de que la epidemia estaba empezando a dejar los primeros atisbos de realidad, la sociedad mundial, y en concreto la nuestra, sigue tratando de adaptarse a las consecuencias de los cambios constantes del virus.

La nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2, Ómicron, ya se ha convertido en la rama más contagiosa desde que comenzara a trastocarnos la vida el virus. En total las cifras de esta última variante han ascendido hasta suponer hasta el 79% de los contagios de coronavirus. Ante este aumento que está dejando a España como el país miembro de la Unión Europea con más personas infectadas; es por ello, por lo que hacerse una prueba de antígenos o de PCR está resultando más de un quebradero de cabeza para quienes buscan resolver la duda de si tienen o no que realizarse la cuarentena correspondiente sobre el coronavirus.

Ante los síntomas, son de sobra conocidos por todos los dolores de garganta, mucosidad y tos que tanto se reiteran en las diferentes variantes que se han conocido hasta ahora. De hecho lo más destacable del SARS-CoV-2 es que estos síntomas no tienen por qué pasarse de contagiado en contagiado, sino que en muchas ocasiones cada organismo los puede generar de diferente manera. Dicho esto, parece que identificar la variante ómicron es algo más sencillo que hacerlo con la original o con la Delta.

El periódico británico "The Sun", ha habido diferentes estudios ejecutados con base en esto, que han dictaminado una posible síntoma que se repetiría de manera frecuente y que podría revelar si una persona padece o no la última variante del coronavirus. Y es que es reiterado que el potencial enfermo desarrolle un síntoma novedoso y eso es la pérdida leve de la voz o la afonía; esta se vuelve más áspera y grave de lo normal, por lo que en ese instante es conveniente hacerse un test de antígenos para confirmar que no se es positivo.

En cuanto a la garganta, aunque no suele presentar un dolor excesivamente agudo, de hecho, no acostumbra a llegar a mostrar algo más que una leve molestia, por lo que resulta sencillo confundirlo en muchas ocasiones con un catarro normal y corriente. Otros de los síntomas comunes que se han ido dando con la variación del coronavirus es la secreción nasal, cansancio elevado, dolor muscular, dolor de cabeza, fiebre o los sudores nocturnos.

Aun así, y tal y como se está viendo en las últimas semanas, el riesgo de la variante ómicron sobre la salud de las personas cuenta con una gravedad sensiblemente menor que la que mostraban anteriormente el resto de ramificaciones de la enfermedad, por lo que la vacunación sigue mostrando efectos beneficiosos para salud de la población.