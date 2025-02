"No puede defenderse": Un pediatra señala los signos que advierten de maltrato infantil

Tras la reciente sospecha de maltrato infantil que ha nublado las vidas de Anabel Pantoja, su pareja y sobre todo su hija bebé, sospechas que no se han confirmado; Fernando Sánchez, médico del Hospital Universitario Vithas la Milagrosa y presidente de la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha, nos explica el procedimiento adecuado que siguen los médicos y partes correspondientes cuando se presenta un paciente infantil con signos de maltrato. "En ocasiones se puede tratar de un acto de desconocimiento" Comenta el Doctor. Y sobre todo nos comparte información valiosa para la detección de síndromes o lesiones en los pequeños, así como de tratos favorables para evitar los mismos.

"En nuestra formación estamos muy sensibilizados con todo, porque el niño no puede defenderse" Compartió el Dr.

Foto de un pediatra

El Dr. Fernando, nos explica que existe un protocolo para procurar la seguridad del los menores. Este se activa inmediatamente en casos muy llamativos o muy graves. A veces ves a un niño en urgencias con una fractura, y ya está... "Se pudo haber caído, a todos nos ha pasado", pero si se encuentra alguna fractura de la que el médico o los padres no tenían conciencia. La voz de alarma la da el hospital, que avisa al juez de guardia. Este juez decidirá si se manda o no a un forense, generalmente así es; Entonces se procede a una investigación.

En muchos casos, quizá en la mayoría, suele tratarse de un maltrato inconsciente; Sin embargo, el protocolo se debe activar de cualquier manera y a juicio del médico en turno. "Porque claro, tú como médico no sabes qué ha pasado ahí. No puedes presuponer, ni por un determinado aspecto físico de los padres ni nada. Con lo cual siempre hay que estar alerta." Al final, como nos dijo el Dr. Cuando se sospecha no se está denunciando a nadie, tan solo poniendo en alerta "A lo mejor es la única ocasión que tiene el niño de ser salvado".

Cualquier decisión que tome un médico ante una sospecha es extremadamente cuidadosa. Al final separar a un niño de sus padres es un asunto grave y comúnmente las lesiones suelen ser no intencionadas "El dolor que por un acto de desconocimiento llegue a producir alguna lesión es durísimo también y eso se toma en cuenta".

¿qué signos llaman la atención?

Es necesario en casos de sospecha realizar radiografías de todo el cuerpo para identificar lesiones. Las más típicas son fracturas, sobre todo en las costillas y huesos largos. También se suele hacer fondo de ojo para ver si hay hemorragias internas, que pueden ser indicativo de algún síndrome.

"Desde que comenzamos nuestra preparación como pediatras ya sabemos que debemos estar siempre pendientes" Asegura el Dr. Fernando. Hay una serie de signos muy típicos, como es el caso del bebé zarandeado; que en la mayoría de veces no se trata en sí de un maltrato intencionado; sino por desconocimiento o inconsciencia; pero hay veces que las fracturas o versiones de las causas no cuadran. "Por ejemplo una que llamamos "fractura espiroidea" que es una fractura que va en espiral, signo de que se ha torcido".

En España, estos casos de maltrato infantil se dan con una frecuencia aproximada de 100 casos al año; Aunque desgraciadamente no se detectan todos los casos, ya que muchas veces los síntomas o signos que se presentan no son tan evidentes. No es el caso del Bebe zarandeado.

el caso del Bebé zarandeado

Todos quienes hayan tenido un bebé en brazos pudiesen llegar a tener el impulso de zarandearlo o sacudirlo un poco, ya sea a manera de retozo o procurando su bienestar, es decir, calmarlo o como es muy común buscando despejar su garganta. En muchos casos, cuando un bebe sufre un atragantamiento es natural reaccionar con un zarandeado esperando que así que despeje su garganta. Sucede que de no saber hacer las maniobras apropiadamente, lo que pasa es que el cerebro, siendo pequeño y la cabeza en sí, un tanto más grande, existe un espacio entre el cerebro y las paredes craneales; Además de que el cuello es muy blandito. Al momento de zarandear o sacudir bruscamente a un bebé, el cerebro dentro, está chocando con las paredes. "Eso produce una serie de lesiones que obviamente el padre, la madre o el cuidador, si no está especialmente sensibilizado contra eso... A lo mejor, lo hace con su mejor intención". En efecto, probablemente se zarandee o sacuda a un niño con una buena intención. En la mayoría de los casos, como es natural, una madre o padre, jamás buscaría hacer daño a su hijo. "Por eso hay que tener mucho cuidado".

En ocasiones las lesiones causadas por zarandear a un bebé son muy inmediatas, pero a veces tarda. Por ejemplo, tras un prolongado llanto, cuando de pronto el bebé se calma a consecuencia de ser zarandeado, con la intensión, precisamente de ser calmado. Este repentino cambio de humor pude significar un sangrado intracraneal. Más tarde es posible que el niño esté más irritable. O puede haber signos más evidentes "Si por ejemplo hay presión dentro de la cabeza, puede provocar vómito u otra serie de cosas". Otros signos más evidentes, pueden ser sordera, o ceguera, generalmente causadas por el choque del cerebro con la parte trasera de la cabeza donde está la corteza occipital, que es donde está toda el área visual del cerebro. "Existe hasta un 10% de muerte o secuelas en número de casos".

Es importante recordar siempre cuan frágiles los bebés son y siendo conscientes de ello, darles el trato suave y delicado que merecen para que tengan un desarrollo saludable.