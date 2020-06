Conciliar en el confinamiento, una utopía para las "madres orquesta"

El confinamiento ha provocado que muchos padres, madres en su mayoría, se conviertan en "madres orquesta" que deben barajar al mismo tiempo el trabajo, la casa y el cuidado de los niños. Una situación que se aleja de la palabra conciliación y por la que el Club de las Malasmadres ha lanzado un bloque de peticiones al Ejecutivo.

Entre sus peticiones se encuentra teletrabajo por imperativo legal, facilitar la adaptación de la jornada laboral, reducción de jornada sin pérdida salarial y ayuda para la contratación de cuidadores. En "TRECE al día" conocemos la historia de Blanca, madre de Nico, y de Esther, madre de Lucas. Según un estudio las madres de menores que teletrabajan son las que más estrés soportan durante el confinamiento y la situación no mejora con la desescalada. Para conocer mejor las reclamaciones del Club de las Malasmadres, hablamos con su fundadora, Laura Baena, quien explica que con los años se ha desmontado esa idealización de las madres porque la situación ha cambiado mucho. "Parece que en esta sociedad es complicado tener la meta de no renunciar a ver crecer a nuestros hijos ni a la carrera laboral. Lo que surgió como una expresión en un tuit de un sentimiento que tenía ahora se ha convertido en una gran comunidad" .

Baena incide en que hay una palabra clave que no es fácil para una madre y que es "delegar" porque "queremos ser perfectas en la familia, en casa y en nuestro trabajo. Tenemos que quitarnos esa capa de super woman porque no llegamos a todo y tenemos que romper un poco porque no somos perfectas y tenemos nuestros límites". La fundadora de Malasmadres explica que durante cuatro años han realizado estudios que muestran que la brecha salarial sigue siendo us a na realidad y que con la llegada de la maternidad muchas mujeres se ven obligadas a renunciar a su carrera. "Lo que queremos es que sea una elección persona, no que se vean obligados a ello. Si realmente viviéramos en un sistema laboral en el que se premiara la natalidad se apoyara a la familia, hubiera jornadas flexibles y no se tendiera a alaragr horas, se podría conjugar ser profesional con ser madre, hoy es una utopía".

Sobre las peticiones que realizan al Ejecutivo, explica que desde el principio del confinamiento, analizaron la situación que se vivía en los hogares y vimos que muchas mujeres estaban teniendo dificultades para conciliar, "con la presencia de le Educación que también ha quedado en las familias. Hemos visto que no somos prioridad, ni las familias ni los colegios, es preocupante que todavía no haya un plan de vuelta a las aulas. Fuimos analizando todo lo que nos llegaba y decidimos lanzar esta petición en Change.org/Estonoesconciliar en la que llevamos más de 180.000 firmas. No sabemos cuántas más hacen falta para que la conciliación entre realmente en la agenda política. Siempre hablamos de que la conciliación es responsabilidad social de las empresas, de las familias y del Estado", concluye Laura Baena en TRECE.