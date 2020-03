¿Cómo debemos hacer la compra para evitar contagios?

Gemma del Caño, experta en seguridad alimentaria, explica en TRECE al día cómo debemos hacer la compra en el período de confinamiento en casa. "Lo más seguro es llevar nuestras propias bolsas. Tenemos que llevar la cabeza y pensar bien las cosas". "Lo más importante es pensar para cuánto tiempo vas a hacer la compra. Hay que llevar una lista y estar el menor tiempo posible. Debemos ir por el centro de los pasillos manteniendo la distancia de seguridad con el resto de personas y no tocar todos los productos", ha explicado del Caño.

? "Lo más importante es pensar para cuánto tiempo vas a hacer la compra. Hay que llevar una lista y estar el menor tiempo posible. Debemos ir por el centro de los pasillos y no tocar todos los productos".



? Gemma del Caño, experta en seguridad alimentaria, en #TRECEAlDía19M pic.twitter.com/bnc3ZpVrkl — TRECE Al Día (@TRECEAlDia) March 19, 2020

"No debemos agolparnos en los productos a granel, son sitios donde tendemos a acercarnos y no respetar el metro de seguridad. No hay que hacer ningún acopio extra de comida porque vamos a desperdiciar comida y el abastecimiento está garantizado, no debemos tener miedo a quedarnos sin alimentos", ha comentado la experta en seguridad alimentaria.

También te puede interesar:

¿Cómo debemos quitarnos los guantes sin contagiarnos?

En primer lugar, debemos evitar poner en contacto nuestra piel con la parte externa del guante. La manera más habitual de retirar un guante es meter el dedo pulgar por la apertura que hay en la muñeca y tirar de él, siguiendo el recorrido de la mano. Este es el mayor error que comentemos y el que hace que, si el virus está en nuestros guantes, pase a estar en nuestra piel.

En su lugar, debemos pellizcar con el dedo índice y pulgar el guante en la parte inferior de la palma de la mano. A continuación, estiramos dicho guante con ambos dedos. Una vez esté estirado, con el dedo corazón presionamos esta zona quedando agarrada por este dedo. Este será ahora el encargado de estirar del guante recorriendo el largo de la mano hasta los dedos. El guante habrá salido de una vez y del revés, por lo que toda la posible contaminación permanece en su interior.

Es importante que la mano que acabamos de retirar el guante no entre en contacto con la superficie de la otra para evitar contagios. De esta manera debemos hacer los siguientes pasos. El guante que acabamos de retirar debemos hacerlo una bola con la mano que lo sostiene, la cual aún tiene un guante, y lo guaramos haciendo un puño con la mano.

Con la mano libre, utilizamos el dedo índice para introducirlo por la apertura de la muñeca y con cuidado tirar de él en dirección del largo de la mano. De esta manera conseguiremos quitarnos este guante sin haber tocado su superficie externa. Si nos damos cuenta el otro guante que sosteníamos en la mano ahora está dentro del segundo que nos acabamos de quitar. Para finalizar, solo tenemos que tirar estos guantes a su correspondiente cubo de basura.