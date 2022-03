'La aventura de educar': la memoria de las víctimas del terrorismo en el ámbito educativo

En esta nueva entrega de 'La aventura de educar' en 'TRECE al día', hablamos sobre cómo se trabaja en el ámbito educativo la memoria de las víctimas del terrorismo. El terrorismo es una de las mayores lacras de nuestro tiempo y en España lo sabemos bien. El 11 de marzo quedará siempre en nuestra memoria como el mayor actor terrorista de nuestra historia y ha quedado marcado en el calendario como el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Es una buena fecha para que las nuevas generaciones lo recuerden y para que toda la sociedad les rinda homenaje.

'Sket Hero': el musical. Un proyecto juvenil

Juan Ayuso, protagonista de esta historia, nos cuenta de qué trata este musical: "Narra las últimas 24 horas de Ignacio Echeverría, un chico joven que muere en los atentados sterroristas de Londres de 2017. Fue apuñalado cuando intentaba salvar la vida de unos jóvenes que se encontraban en el puente".

El 11 de marzo representarán esta obra ante 8.000 personas. "Habrá una sesión de 11 de la mañana destinada a colegios y otra por la tarde, a las ocho, abierta a todo el público. Se trata de hacer un homenaje a todas las víctimas del terrorismo y a Ignacio". Juan relata cómo le ha inspirado la figura de Ignacio y cómo puede ayudar a otros muchos: "Es un referente en toda regla porque representa la valentía y la personalidad para afrontar situaciones difíciles. En estos momentos de guerra hay que dejar claro que la última palabra la tiene el amor".

La importancia de los contenidos en la enseñanza escolar

Esta semana se ha aprobado el Real Decreto que regula la enseñanza en primaria y que concede más horas a matemáticas, lengua, ciencia y arte y menos a la de religión. La polémica no deja de crecer. José Víctor Orón, Fundación 'Up to you', aporta su reflexión: "El contenido no deja de ser mundo y el mundo no tiene significado de por sí. Cómo ese contenido es introducido en la experiencia de relación es lo que le da valor de contenido. Contenidos como las matemáticas tienen que tener un valor instrumental y otros contenidos de carácter cultural tienen que ser un medio para el encuentro con las personas que nos han precedido, lo que supone una valoración de lo que es el sentido de la humanidad".