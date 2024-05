Así actúa una estafadora que revende entradas para el concierto de Taylor Swift: Cuidado con este detalle

Sin dinero y sin entradas. Aprovechándose de la desesperación, los estafadores hacen su agosto a tres días del concierto de Taylor Swift. Siguen un modus operandi muy claro: ofrecen confianza a la víctima, evitan hacer el intercambio en plataformas seguras, dan también comprobantes y documentos falsificados que a simple vista pueden parecer buenos y, por último, dan todas las comodidades para hacer el pago. Eso sí, cuando se realiza el pago, los estafadores desaparecen. Trece Al Día ha destapado un caso de estafa en la compraventa de entradas.

Estafas en la reventa de entradas para ver a Taylor Swift en Madrid

Nuestro periodista Adrián Naranjo se pone en contacto con una supuesta vendedora. Hemos visto su anuncio en X, la antigua red social llamada Twitter. A priori, todo parece correcto, pero a medida que la negociación va avanzando descubrimos la estafa. Naranjo llama al número facilitado por la vendedora. Desde el primer momento, nos recibe una voz que nos asegura tener dos entradas para el concierto de Taylor Swift. Intentamos pagar las entradas mediante una plataforma segura en internet, pero se nos niega la opción. Nuestra interlocutora critica dicha plataforma y sostiene que le bloquea el dinero y solo puede acceder a él, pasados 15 días: "Me viene fatal que sea a final de mes", argumenta.





La transacción no parece encauzada, Naranjo traslada su desconfianza al no poder utilizar un método seguro de pago. Es algo que los estafadores ya prevén. Rápidamente, nos envía su supuesto DNI para tranquilizarnos. Le seguimos el juego y llega el primer ofrecimiento: "El pago de una y transferirte los dos boletos". Una oferta que llega seguida de un nuevo intento por hacerse con nuestra confianza: "Claro que es fiable". Cuando Naranjo valora la posibilidad de realizar el pago, la mujer que nos atiende nos facilita el contacto al que deberemos realizar la transferencia. Un intercambio que no se produce. La estafadora desconoce que minutos antes, 'Trece Al Día' ha hablado con una de sus víctimas.

Desconfía si la reventa no se realiza a través de una plataforma segura

El relato que nos cuenta Usía, la víctima, es un calco de lo que ha vivido Naranjo: "Ella me pasó su DNI para que me quedara más tranquila". Incluso asegura que no desconfío de su contacto en ningún momento: "Mi confianza la tenía totalmente ganada". Lamentablemente, esta señora llegó a realizar el pago. Inmediatamente, la falsa vendedora se esfuma: "Hice el Bizum y borró todos los mensajes. No coge el teléfono".





Desde el programa nos ponemos en contacto con Serafín Giraldo, inspector de la Policía Nacional h50. Giraldo nos explica que "es tremendamente difícil coger a los implicados". Nuestro invitado asegura que nos enfrentamos a especialista que borran todo rastro y que estamos delante de un delito muy común, sobre todo, cuando se acercan los grandes eventos. Pero, pese a la dificultad de poder detener a los delincuentes, Giraldo asegura que la Policía Nacional investiga este tipo de estafas: "Si supera los 400?€, son tres años de prisión".