Las únicas entradas disponibles para el concierto de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu: "Hay polémica"

Los conciertos de Taylor Swift en el estadio Santiago Bernabéu los próximos 29 y 30 de mayo van a paralizar la ciudad. La gira 'The Eras Tour' llega a Madrid y esta semana se han puesto a la venta unas entradas que han traído mucha "polémica", como explicaba Mateo González en El Partidazo de COPE a Juanma Castaño, pero que te pueden interesar.

El tour de la artista americana arrastra un ejército de fans y de puestos ambulantes que empezarán a llegar a la ciudad desde el próximo fin de semana. En cada actuación hay un aforo de 72.437 espectadores, por lo que hay previsto un dispositivo de seguridad extraordinario desde el mismo lunes.

Para los afortunados que han podido conseguir entradas para ver a Taylor Swift, ya han salido los horarios oficiales. El día 29 de mayo se abrirán las puertas del Santiago Bernabéu a las 18:30 horas y el grupo Paramore, teloneros de la cantante, comenzarán a tocar a las 20.00 horas. El concierto arrancará a las 21:30 horas y finalizará a las 00:30 horas.

??Críticas a una joven de Barcelona por revelar que se pone pañales en un concierto de Taylor Swift: "Infección"?? https://t.co/7akVYwt9oo — COPE (@COPE) May 23, 2024

Por otro lado, el 30 de mayo todo se adelantará un poco, la apertura será a las 17:00 horas, los mismos teloneros del día anterior actuarán a las 18.30 y la artista hará acto de presencia a las 20:00 horas y está previsto que el concierto dure hasta las 23:00 horas. Pero, ¿hay entradas disponibles aún?

La locura por las entradas de Taylor Swift, sumada a la imposibilidad de que la artista dé un tercer concierto por cuestiones de agenda, ha hecho que el equipo de producción de su doblete en el Santiago Bernabéu se exprima el cerebro para averiguar cómo hacer lo propio con las gradas del estadio, y así poder vender algunas entradas más.

Algunas seguidoras incluso aseguran que se están vendiendo plazas de prensa, cosa que la promotora no ha confirmado hasta el momento. Tampoco que se hayan liberado o no entradas de público. Hay que tener en cuenta que, en sólo dos días, alrededor de 130.000 personas se darán cita en la ciudad para 'The Eras Tour'.

Después de meses de angustia, los fans que se hayan quedado sin entrada para alguna de las citas que tiene la de Pensilvania con la capital española, están de enhorabuena. Tienen otra oportunidad. Y es que, Ticketmaster ha vuelto a mandar correos a la gente que se quedó en lista de espera para comunicarles que han sacado un nuevo cupo de entradas.

??Se queja del ruido de los conciertos en el Santiago Bernabéu y le hacen una loca propuesta: "Taylor Swift" ?? https://t.co/w1rOva5NRz — COPE (@COPE) May 20, 2024

En los chats de las seguidoras de Taylor Swift se han visto algunos comentarios agridulces de fans que han conseguido tickets, pero lamentándose por dónde están ubicados. Juanma Castaño le preguntó por esta polémica a Mateo González, compañero de Cadena 100, que, en su caso, tendrá que ir a Lisboa para ver a la artista.

"Todavía se puede conseguir alguna entrada", anunciaba Mateo González en El Partidazo de COPE, porque "hace unas horas se han liberado unas entradas un poco polémicas": "Son de visibilidad reducida. Justo detrás del escenario". "Es la primera vez en mi vida que escucho que se venden entradas detrás del escenario", señalaba Juanma Castaño.

Concierto en el Santiago Bernabéu

El director del programa ponía como ejemplo que "U2 tiene un escenario abierto por atrás". "Hay mucha crítica ahora mismo porque es verdad que la gente, los fans, las están comprando, pero realmente van a ver el concierto a través de una pantalla", señala Mateo González, "o sea, que la promotora del concierto lo está dando todo para sacar lo máximo".