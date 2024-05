El economista Trías de Bes señala el lado negativo del 'boom' del fenómeno Taylor Swift en Madrid

Se acerca el huracán Taylor Swift a Madrid. La superestrella del pop actúa en el estadio Santiago Bernabéu el miércoles 29 y el jueves 30 dentro de su gira “The Eras Tour” y los 69 camiones en los que se traslada el equipo ya están en las proximidades del Bernabeu.

Es la sexta gira mundial de la camaleónica artista y la que más impacto económico está generando, hasta el punto de que se habla de “Swiftonomics” para referirse a la economía que generan sus visitas. Según las cifras, las dos noches de concierto en la capital de España dejarán 45 millones de euros por la venta de entradas, además del gasto en alojamiento y comida.

Fans durante el concierto de Taylor Swift en el Luz Stadium en Lisboa / EFE









20 millones de euros en entradas y otros 25 en el consumo acumulado en hoteles, bares y restaurantes. Es un 1,4% del PIB turístico mensual de la Comunidad de Madrid, y es que 130.000 personas asistirán a los conciertos.





Cuánto dinero dejarán los 'swifters' en Madrid



De estos 130.000, casi la mitad son de fuera de Madrid, lo que influirá también en los transportes. La venta de billetes se ha multiplicado por tres entre Madrid y Sevilla, y por dos entre Madrid y Barcelona, por lo que subirán los precios de los billetes. Como explica Pilar Cisneros en La Tarde, algunos analistas hablan de que la visita elevará la inflación un 0,3% en mayo.

Grupos de personas comienzan a hacer fila este lunes, para el concierto de Taylor Swift que actuará en Madrid el 29 y 30 de mayo / EFE









Un 30% de los asistentes son turistas y gastarán una media de 280 euros diarios. Eso sin contar las entradas, que oscilan entre los 80 y los 600 euros. En total, se trata de un impacto notable en la ciudad de Madrid, en su hostelería y también afectará al resto del país. Pero, ¿cuál será la cantidad total de dinero que dejen los fans de la artista en la capital?

El economista Fernando Trías de Bes explica en COPE que, para saberlo, hay que tener en cuenta el 'factor diferencial'. “Cuando se analiza el impacto económico de un concierto lo tienes que referir a una zona, y el impacto de Taylor Swift, si lo mides en Madrid, tienes que contar a los que vienen del resto de España y el extranjero; y, si cuentas España, sólo los que son extranjeros”.

Grupos de personas comienzan a hacer fila este lunes, para el concierto de Taylor Swift que actuará en Madrid el 29 y 30 de mayo / EFE









Así, si miramos el impacto en España, sólo sería el 30% de gente que estaría generando una entrada de divisas y la pregunta es: '¿habrían gastado este dinero si no hubiera este concierto?' “Lo que llamamos 'entrada netra de dinero', se tiene que analizar cuánto dinero entra de fuera que, de otra forma, no habría entrado. Además, según qué ciudades, atraen estos eventos culturales para que desarrollen estructuras y comunicaciones”, comenta.





El aspecto negativo del concierto de Taylor Swift



El economista explica que todo lo que son conciertos llevan “disparados” desde la Covid, y que “ha experimentado un crecimiento impresionante”. “Al final lo presencial tira muchísimo”, comenta en La Tarde. De hecho, en Estados Unidos hay entradas tan caras que hay estadounidenses que han preferido pagar un vuelo y venir a Europa, pagando vuelos y alojamiento.

La cantante Taylor Swift durante una actuación en el Luz Stadium de Lisboa / EFE









No obstante, más allá de los factores de ingresos y caja que hacen la hostelería y el resto del sector servicios en Madrid, “en economía miramos todo eso, y también el lado negativo, como el factor medioambiental”. “Esto es bueno, hay dinamización, crecimiento, prestigio para el territorio... Pero no todo es absolutamente positivo y analizarlo no es sencillo. Hay estudios que lo intentan, pero a buen seguro el impacto es positivo”, concluye Trías de Bes.

Y es que, para el también escritor, estamos en un mundo en el cual, debido a las redes sociales y a la globalización, “se produce que los fenómenos de masas son cada vez más grandes”. “En economía la ley de gravitación universal se ha acelerado y los fenómenos globales cada vez atraen a más gente. Esto produce que haya fenómenos de masas que sean enormes y, lo que genera, es que hay muchos otros conciertos y artistas que son fenómenos de nicho”.