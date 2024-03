Un mes después de la votación fallida en el Congreso de los Diputados, el Partido Socialista y Junts Per Catalunya han llegado a un acuerdo para aprobar una de ley de amnistía. Un nuevo texto que ha llegado a la comisión de justicia con retoques, pactados entre el Gobierno y el partido de Carles Puigdemont, para que finalmente sea un "amnistía integral e inmediata", tal y como exigían desde Junts.

La amnistía vuelve a la cámara baja

El letrado del Congreso, Manuel Fernández-Fontecha, ha analizado en 'Trece Al Día', este nuevo texto aprobado en la comisión. "La tramitación está llena de anomalías. Se ha aplicado un reglamento, el 131.2, que dice que en caso de no alcanzarse una mayoría, 176 votos, se devuelve a la comisión para elaborar un nuevo texto. En la comisión se ha dado por hecho que existe un nuevo dictamen y no, lo que se ha hecho ha sido votar las enmiendas transaccionales nuevas. Esto es una irregularidad muy grave en el procedimiento porque no ha habido un nuevo dictamen", explica Fontecha. Además, el letrado del Congreso apunta a que "no está prevista una Ley Orgánica de amnistía dentro de la Constitución". Un dato importante, señala Fernández-Fontecha, porque al no estar prevista, "no tiene la capacidad de modificar otras leyes y esto es un fallo garrafal".

¿Se podría paralizar la ley de amnistía?

Después de conocer el contenido del acuerdo, la oposición ha manifestado que hará todo lo posible, a través de las instituciones y la justicia, para bloquear la ley. Es una cuestión que hemos realizado también al letrado y su respuesta es "que no tienen los controles suficientes para parar una ofensica de este tipo", asegura Fontecha. ¿Qué hubiera pasado en un sistema norteamericano?, se pregunta el letrado?: "Posiblemente la comisión de justicia hubiera sido suspendida".

¿Se podría impedir el regreso de Carles Puigdemont?

Tras conocer el acuerdo, en Junts Per Catalunya ya adelantan que el paso siguiente será la vuelta a España del expresidente de la Generalitat y el resto de líderes independentistas encausados en el procés. El letrado del Congreso advierte de que este regreso, al que ya ponen fecha, "podría impedirse de alguna manera legal porque el tribunal de justicia de la Unión Europea no es favorable a la iniciativa". El letrado del Congreso apunta a que "si el Tribunal Supremo plantea una cuestión prejudicial, puede suspender la ejecución de la ley y ya no habría ni junio ni julio".

Una ley homologada al derecho de la Unión Europea

En su discurso para presentar el acuerdo, Félix Bolaños ha hecho referencias en varias ocasiones a Europa y a que será "una ley de referencia a nivel mundial". De hecho, en este nuevo texto se hace referencia al derecho europeo y no al Código Penal español, algo que para Fernández-Fontecha es un error garrafal". "La Unión Europea jamás autoriza puentear al código español que es el único competente en materia penal y procesal. Esto un Tribunal Supremo nunca lo va a aceptar, esto es un punto clave. Nos coloca en una escena de inmediata cuestión prejudicial de inmediata suspensión por el alto tribunal", asegura Fontecha.