Adolfo García Sastre lanza un aviso sobre cómo actuar ante la nueva variante de ómicron: "Es el problema"

La sexta ola de la pandemia parece haber entrado en una fase de descenso. Después de varias semanas con cifras récord de contagios por la irrupción de la variante ómicron, la incidencia acumulada en nuestro país empieza a descender, provocando un contexto en el que es necesario hacerse preguntas de cara al futuro. ¿Cómo será el futuro de la pandemia tras ómicron?, ¿cuál son los plazos que se deben cumplir para vacunarnos tras haber superado el virus? Estas son algunas de las cuestiones que el virólogo Adolfo García Sastre ha respondido en TRECE.

Sobre las futuras olas, García Sastre ha señalado que los datos que manejan auguran que serán con una incidencia mucho menor: "Nunca se puede decir nada con total seguridad, pero es muy probable con todos los datos que tenemos que esta vaya a ser la última ola que cause problemas. A partir de ahora tendremos olas, pero no olas que causen los problemas que hemos visto. Es decir, que se parezcan más a un virus respiratorio ocasional".









Respecto a la posible aparición de nuevas variantes, el doctor español no cree que si aparecen sean muy distintas a ómicron: "Creo que es difícil que aparezca una variante tan distinta como ómicron. Lo que sí que van a aparecer son más variantes, pero variantes que lo único que causen sean más contagios, pero no pienso que tantos como ómicron o variantes anteriores".

García Sastre, sobre la variante silenciosa de ómicron

También se ha referido a la incidencia que puede tener la variante silenciosa de ómicron: "Hay que vigilarla, como ocurre con todas las variantes. No parece que vaya a tener unas consecuencias tan importantes como las que ha provocado su primo ómicron o Delta, que también provocó muchos casos y había varias variantes de Delta. Se parece mucho a ómicron, pero el principal problema es que es más difícil de detectar con los métodos de diagnóstico, pero eso es lo único que preocupa ahora".

En cuanto a la posibilidad de reducir cuarentenas, García Sastre ha subrayado que se tiene que hacer de forma ordenada y controlada: "Hay que esperar a que bajen las hospitalizaciones y luego no quitar todas a la vez. Se deben elegir primero las que causen más impacto, como puede ser una reducción de la cuarentena. Ir quitando poco a poco medidas y observar que no se produce un repunte de casos. Yo creo que con esa pauta a finales de febrero podemos estar de vuelta a la normalidad".









Además, se ha referido a la cuestión de esperar cinco meses para poner la dosis de refuerzo a personas que han sido infectadas por ómicron, señalando que tiene la sensación que no se ha considerado la capacidad que tiene ómicron para actuar como una dosis de refuerzo: "Cuando se dijo que se podía vacunar con la tercera dosis a las tres semanas de haber pasado ómicron, considero que no se pensó realmente que ómicron es cómo una dosis de refuerzo y que se pueden obtener rápidamente los datos para saber que es así. Incluso puedes tener una inmunidad mucho mejor que la que te puede dar la vacuna. Si se necesitan vacunas más tarde, es posible que no sean con las vacunas que hay ahora, sino con una especialmente destinada a ómicron. Esos ensayos se están haciendo ahora mismo".

Por último se ha pronunciado sobre las palabras de Bill Gates, que ha lanzado un aviso para estar preparados ante futuras pandemias: "Es un mensaje para estar preparados. Es muy difícil que veamos una pandemia de esta envergadura en nuestra generación y es muy probable que generaciones futuras vean pandemias parecidas o incluso mucho más duras".