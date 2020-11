No voy añadir nada que no se haya dicho, si sostengo aquello de que Maradona era una auténtica leyenda. Su fútbol no se ha vuelto a ver, una calidad técnica de esa altura, de esa precisión y belleza estética.

Eso no impide que también tengamos que reconocer que, por desgracia, Maradona no tuvo una conducta ejemplar. No era el ejemplo que nadie quisiera para los deportistas que aspiran a leyenda del fútbol.