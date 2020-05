Pérez: “El ingreso mínimo en el que yo creo es el que no busca votos”

Vídeo

El director y presentador de ‘TRECE AL DÍA’, José Luis Pérez, opina sobre la aprobación del Ingreso Mínimo Vital.

Bienvenido sea el Ingreso Mínimo Vital, de verdad lo creo. Un aplauso por esta medida, las cosas como son, creo que era necesaria ya e imprescindible una medida de estas características para la crisis económica que ya tenemos encima.

Emilio Naranjo

No podíamos mirar hacia otro lado durante más tiempo como sociedad. Entiendo incluso que este Gobierno, todos lo habrían hecho, se trate de poner una medalla. Lo que seguramente incomoda y abochorna es que se pase de la medalla a la sobreactuación porque una ayuda de estas características, en el fondo también lo que refleja es un fracaso. El fracaso de esta administración y de las anteriores, el fracaso de esas oficinas, oficiales, de empleo que no generan, que no consiguen encontrar un solo puesto de trabajo.

El fracaso de tantos ministerios de bienestar social, el de este Gobierno también, que han dispuesto de dinero pero que no han sabido muy bien como emplearlo o no han sabido emplearlo en lo más necesario.

Una ayuda de 400, de 500, de 600 euros, no cambia la vida a nadie como está diciendo este Gobierno. Por desgracia no se la cambia, le ayuda, pero no le cambia la vida a nadie, lo que le cambiaría la vida a esas familias sería poder encontrar un puesto de trabajo y se deben poner las condiciones para que sea posible. Por eso, la propaganda yo creo que, en este caso, más que en cualquier otro está de sobra con el Ingreso Mínimo Vital.

En el ingreso mínimo en el que yo creo es el que trata de ayudar a las personas no el que trata de buscar votos.