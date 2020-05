Pérez: "El Gobierno pide apartar la ideología pero al final lo que hace es retorcer la realidad"

El Gobierno suele espetarle a la oposición aquello de que en las decisiones importantes, en las que de verdad nos va la vida debería apartar la ideología y así tendría que ser. Es verdad. Lo que ocurre es que en boca de este Gobierno eso parece más aquello de consejos vendo que para mí no tengo porque vamos a ver cuáles son las dos decisiones en las que este Gobierno todavía en plena pandemia más esfuerzo ha dedicado: uno, cargarse a un coronel de la Guardia Civil por no pasarle al Gobierno una información que no le podía pasar; y dos, criticar de una manera más o menos velada a una jueza por imputar o investigar al delegado del Gobierno en Madrid.

Y digo más, ¿quiénes son esa jueza y ese coronel de la Guardia Civil? Pues Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil, fue inicialmente designado por Alfredo Pérez Rubalcaba y después por su profesionalidad se ha ido manteniendo con distintos gobiernos de diferente color político.

Algo parecido ocurre con la jueza a la que hoy critican los mismos a la que hace tan solo unos meses alababan porque llevaba adelante una investigación en contra del Partido Popular, en contra de la entonces presidenta Cristina Cifuentes.

A este Gobierno le resulta más fácil retorcer la realidad para que quienes critican que a un coronel de la Guardia Civil se le haya destituido por cumplir la ley, para el Gobierno se convierte en tratar de buscar la insubordinación de la Guardia Civil. Del mismo modo, que una jueza investigue a un delegado del Gobierno se convierte para ellos en una injerencia del Poder Judicial en el Poder Ejecutivo.

Y esto lo dicen exactamente los mismos que antes decían, y que incluso cabalgaron nada menos que una moción de censura a lomos de una frase de un juez extemporánea y repudiada hasta por sus compañeros. Una cosa es predicar y otra dar trigo. El Gobierno pide aquello de apartar la ideología pero al final lo que hace es aquello que se le escapó a Zapatero en su momento: “Tensión tensión es lo que nos interesa”. Hasta convertir el país en algo irrespirable.