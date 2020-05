Pérez: “El CIS pregunta sobre la situación económica al margen del coronavirus, así de fácil"

Vídeo

El director de ‘Trece Al Día’, José Luis Pérez, analiza los resultados de la última encuesta del CIS.

Miren, ojalá las cosas fueran tan ideales como las pinta la encuesta oficial del CIS de Tezanosy, no me refiero solo a la proyección puramente electoral, que eso vale literalmente lo que vale. Eso de que el Partido Socialista sacaría 11 puntos de ventaja a la siguiente formación, ahora no tienen ningún sentido.

Pérez, sobre las preguntas del CIS

Kiko Huesca

Le pregunto por su economía, ¿usted cree que está igual, mejor o peor que antes de que comenzara el coronavirus? Seguramente usted tiene más miedo, tiene más temor de su situación económica en estos tiempos de coronavirus, de epidemia.

Bueno, pues que sepa que usted está en la minoría del país, según el CIS, porque con la que está cayendo, según esa encuesta oficial, más del 50 % de la gente tiene la sensación de que la situación económica es buena.

¿Saben por qué? Porque lo que pregunta el CIS es la situación económica al margen del coronavirus, como si fuera así de fácil. Tachando con un plumazo, ya no existe el coronavirus, ojalá existiera ese mundo ideal pero lo que existe son la realidad virtual que es entretenimiento y la realidad inventada de Tezanos, que no tiene ninguna gracia.