José Luis Pérez: “me voy a acordar de esos padres que están aislados en una sala de un hospital”

Hoy es el día de San José, es el día del padre. Por eso hoy no voy a hablar ni de Pablo Iglesias, ni de las ruedas de prensa, ni de las caceroladas, ni de ese mal gusto de quienes hablan ahora de coronaciao para amparar esas manifestaciones en contra del Jefe del Estado. No voy a hablar de nada de eso porque hoy es el día del padre.

Y hoy de verdad os digo de lo primero y de lo último que me voy a acordar es de esos padres que están aislados en una sala de un hospital. De unos hijos que no pueden ir a ver y que están con mucho miedo, porque tienen a su padre ingresado en una residencia de ancianos.

Hoy me voy acordar de verdad fundamentalmente, antes y después, lo primero y lo último del día, de esos padres que hoy no pueden abrazar a sus hijos y de esos hijos que hoy no pueden abrazar a sus padres por culpa de ese maldito cornavirus. Todo lo demás es secundario. Algunos de esos que he mencionado deberían también acordarse de esos padres y de esos hijos.