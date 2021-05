José Luis Pérez, sobre el plan 2050: "Es una pena, porque es una buena idea tirada a la basura"

Vídeo

Pensar en la España 2050 no solo es una buena idea, sino que sería un gran objetivo común si de verdad se planteara esa idea. Una meta a la que tener como país y todos juntos, y no como hemos visto esta mañana, que es una especie de conejo de la chistera que se saca el asesor de un presidente para recuperar la iniciativa tras unos malos electorales o tras una gestión de una pandemia, que si no ha sido calamitosa, cuanto menos ha sido manifiestamente mejorable.

Dicen que una máxima de los consultores, que es de lo que estamos hablando, es vender como seguro aquellas cosas que por su propia naturaleza son inciertas. Y eso es lo que ha presentado hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ese documento de aproximadamente 400 paginas. En él se dice que usted en el año 2050 comerá menos carne y dicen que hay que prima el sector primario porque hay que tratar de incentivar la España despoblada. En ese informe se dice también que compraremos menos ropa donde una de sus primeras empresas es una empresa textil. En ese informe se habla, en un país que vive del turismo, de castigar los vuelos cortos y de más impuestos al a movilidad en automóvil. También se dicen que compraremos menos tecnología.

Son contradicciones como decir que trabajaremos menos horas a la semana pero unas páginas más allá dice que trabajaremos más tiempo y más ellos, y esto es casi textual, para ellos da lo mismo trabajar a los 65 que a los 70 años. Es una pena: lo que hoy ha ocurrido es una buena idea tirada a la basura.