José Luis Pérez: "El Gobierno tiene el gusto por los anuncios y no por la toma de decisiones"

Pues sí. El gusto del Gobierno por los anuncios que no por la toma de decisiones. En las últimas horas, anuncios unos cuantos. Decisiones casi tendiendo a cero.

La última sobre las mascarillas. Dice ahora Simón que alomejor se plantea que, en cuestión de días, ya no sean obligatorias cuando estemos en exteriores. Lo lanza como un globo sonda ¿Qué hacen los países de nuestro entorno? Prácticamente todos tienen una decisión tomada.

En Portugal dicen que en junio en exteriores, nada. Países como Francia o Alemania ya han regulado que las mascarillas en el exterior no son obligatorias. Toman decisiones. Algo similar ha ocurrido con la vacuna de AstraZeneca. Hay muchos españoles que han recibido la primera dosis y que tienen menos de 60 años. El Gobierno no les ha dicho qué va a hacer con su segunda dosis. De momento se está retrasando su aplicación más allá de lo que recomienda el laboratorio. Algunas CCAA ya dicen que si el Gobierno no se decide ellos van a aplicar la segunda dosis. Sanidad no se pronuncia.

Y un tercer caso especialmente grave en lo económico. Está planteándose ahora cómo abrir España al turismo. Por cierto, entre las opciones que se plantea está no pedir nada. Ni PCR ni documento a las personas que vienen a nuestro país.

Ahora se está jugando buena parte del melón del turismo para este verano. España tiene la esperanza puesta en el sector para la recuperación. Y ¿donde está el Gobierno? Viéndoselas venir.

Fernando Simón abre la puerta a reducir el uso de mascarillas en exteriores “en no muchos días”

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha avanzado que resulta "muy probable" que "en no muchos días" se pueda relajar el uso de mascarilla en los exteriores, en vista de la buena marcha de la campaña de vacunación contra la COVID-19 y la situación epidemiológica.