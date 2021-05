Perseguidos pero no olvidados, 25 de mayo de 2021

Perseguidos pero no olvidados se centra hoy en la Campaña de Ayuda a la Iglesia Necesitada por África "Me duele África". Ponemos el foco en Nigeria con Prince Gerald, seminarista nigeriano estudiando en Madrid. Prince ha contado los últimos acontecimientos que están ocurriendo en Nigeria. “Se están produciendo matanzas por los enfrentamientos entre cuerpos policiales y grupos violentos desconocidos. Continúan los secuestros de sacerdotes, los padres Harrison, Ferdinan, Joe, y Alphonsus han sido víctimas del yihadismo en Nigeria". El seminarista también cuenta cómo su familia le trasmitió la fe desde pequeño, y que, a pesar de la persecución religiosa, los cristianos allí tienen “una fe profunda en un Dios vivo”. Y sobre las necesidades de los fieles nigerianos dijo: “Necesitamos iglesias porque muchos cristianos celebran misa en el campo bajo la lluvia porque no pueden construir templos”.

En la segunda parte del programa entrevistamos a Javier Menéndez Ros, director de ACN España sobre la campaña "Me duele África". Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere estar con las víctimas, con los religiosos y sacerdotes que les sostienen y apoyar el diálogo interreligioso y la reconstrucción de los edificios de la Iglesia, por un valor de ocho millones para sanar las heridas de la violencia yihadista. Refiriéndose a la situación de África, Javier dijo: “África se ha convertido en un Oriente Medio en el sentido de conflicto bélico y de terror”.

Y en la imagen de la semana terminamos con fotos de celebraciones religiosas con bailes en países como Nigeria, Burundi o la India.

