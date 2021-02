Perseguidos pero no olvidados, 9 de febrero de 2021

Esta semana en el programa “Perseguidos pero no olvidados” de Ayuda a la Iglesia Necesitada hablamos de Tabitha Nazir Gill, una joven enfermera paquistaní perseguida por su fe cristiana. Fue víctima de una agresión por parte de sus compañeros de hospital. Fue golpeada, arrastrada por el suelo, insultada y torturada durante horas sólo por ser cristiana, hasta que la policía intervino. En ese momento las fuerzas de seguridad detuvieron a Tabitha, pero como no encontraron pruebas de que hubiese cometido blasfemia, tuvieron que liberarla. Todo esto ocurrió hace poco más de una semana en Paquistán, en el hospital de la ciudad de Karachi. Gil ha sido acusada por una supuesta ofensa al profeta Mahoma y ahora se enfrenta a una investigación policial con el riesgo de ser condenada a la cárcel o peor aún, a la pena de muerte. En perseguidos pero no olvidados hablamos de este caso y de la libertad religiosa en Paquistán con Jamshed Safdar, cristiano paquistaní.

Además, Ayuda a la Iglesia Necesitada sigue muy pendiente del próximo viaje del Papa a Irak, del 5 al 8 de marzo. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha sido una de las organizaciones que más han apoyado y está ayudando a la Iglesia iraquí a reconstruir los pueblos cristianos, iglesias, conventos, colegios y un sinfín de edificios destruidos durante los años de terror del Estado Islámico en Irak. Regina Lynch, directora de proyectos de ACN Internacional, destaca que este viaje supone una nueva esperanza para la comunidad cristiana iraquí

A propósito de la reedición del libro “Meditación española sobre la libertad religiosa” de José Jiménez Lozano, cuyo prólogo ha sido escrito por Don Javier Prades, entrevistamos a este último sobre lo que supuso el Concilio Vaticano II para la libertad religiosa en España y el camino por el que ha transitado hasta ahora la Iglesia española. A decir de Don Prades ha sido un camino eclesial, de adhesión al Papa y al Concilio. "No estaba en su agenda, pero es una iglesia muy vinculada al camino que la Iglesia Universal propone".

Y por último hablamos de Brasil, con Luiz Colella, miembro del Consejo de ACN Brasil, donde la pandemia ha dejado ya más de 220.000 personas fallecidas. De la labor de la Iglesia, de sacerdotes, religiosas y misioneros que gracias al sostenimiento de ACN llevan adelante proyectos como Shalom y la Casa Do Menor para evangelizar y ayudar a las familias más pobres.

